Calciomercato Roma: dopo Izzo vicino anche Kumbulla !

La Roma aveva messo gli occhi su Smalling, reduce da un finale di stagione più che positivo con i giallorossi e cosi il club capitolino aveva recapitato al Manchester United la propria offerta di 9,5 milioni di euro più 2 di bonus. Secco due di picche. Gli inglesi continuano a chiedere 20 milioni e non sono disposti fare sconti.

La trattativa non è ancora sfumata del tutto, ma i giallorossi cominciano a guardarsi intorno per non restare a bocca asciutta.

Kumbulla potrebbe essere la prima scelta di Fonseca. Il giovane terzino nel corso della scorsa stagione ha sciolinato una dopo l’altra prestazioni magnifiche e in tanti hanno messo gli occhi sul 20enne del Verona.

La lista delle concorrenti è dunque folta e la Roma deve superare i corteggiamenti che hanno riservato al terzino albanese l’Inter e, soprattutto, la Lazio.

Si prospetta dunque un derby romano per accaparrarsi il giovane talento gialloblu, con Tare che ha già da tempo l’accordo con il calciatore ma non riesce a chiudere con il club scaligero. La Roma dal canto suo potrebbe inserirsi nell’affare e strappare Kumbulla dalle mani dei cugini laziali.

Intanto i giallorossi stanno per chiudere l’affare che porterà a Trigoria il difensore del Torino Armando Izzo.

Cairo ha accettato i 22 milioni offerti dalla Roma ed il calciatore è in procinto di legarsi a breve con i giallorossi per dare inizio alla sua avventura nella Capitale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS