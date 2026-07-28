Calciomercato Roma, Santiago Castro è arrivato nella Capitale: accordo col Bologna da 35 milioni più bonus e 10% sulla rivendita. Dovbyk passa ai rossoblù in prestito.

La Roma chiude il primo grande colpo del mercato estivo e consegna a Gian Piero Gasperini un attaccante giovane, fisico e già abituato alla Serie A. Santiago Castro è arrivato nella Capitale nella serata di lunedì 27 luglio, accolto dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi, e nella giornata di martedì sono previste le visite mediche prima della firma sul contratto. L’operazione con il Bologna è ormai definita: affare da 35 milioni di euro più bonus, con il 10% sulla futura rivendita lasciato al club rossoblù.

Il trasferimento di Castro è legato anche al percorso inverso di Artem Dovbyk, destinato al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Una doppia operazione che permette alla Roma di cambiare volto al reparto offensivo e ai rossoblù di sostituire subito il centravanti argentino con un attaccante di esperienza internazionale.

Castro alla Roma, trattativa chiusa: cosa manca per l’annuncio

La trattativa tra Roma e Bologna ha avuto un’accelerazione decisiva nel weekend, dopo giorni di contatti continui tra le due società. La richiesta rossoblù era chiara: 35 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. La Roma ha accettato di avvicinarsi alle condizioni del Bologna, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi nella Capitale.

Secondo Sky Sport, Castro è arrivato a Roma nella serata di lunedì ed è stato accolto da una folla di tifosi romanisti. Martedì 28 luglio sosterrà le visite mediche: poi arriveranno firma e annuncio ufficiale. L’intesa tra i club è stata raggiunta, restano soltanto gli ultimi documenti da completare.

È una trattativa che ha fatto comodo a tutte le parti. La Roma prende un attaccante funzionale per Gasperini, il Bologna incassa una cifra pesante in una stagione senza coppe e può inserire Dovbyk nel reparto offensivo di Domenico Tedesco.

Il messaggio dei Friedkin: la Roma non vuole restare indietro

Il colpo Castro è anche un segnale politico. Dopo le difficoltà sulle piste Summerville, Greenwood e Garnacho, la Roma aveva bisogno di sbloccare il mercato con un investimento importante. Il Corriere dello Sport lo presenta come un messaggio dei Friedkin al campionato: un’operazione da 35 milioni per un giocatore giovane, già formato e con margini di crescita.

Non è il grande esterno offensivo che Gasperini continua a chiedere, ma è un innesto pesante. Castro dà profondità, presenza in area, aggressività, lavoro sporco e capacità di attaccare la porta. È un profilo diverso rispetto alle ali cercate nelle scorse settimane, ma risponde a un’altra esigenza: aumentare il livello e la competitività dell’attacco.

Il suo arrivo racconta anche la nuova strategia della Roma: spendere tanto, sì, ma su calciatori giovani, rivendibili e già pronti per incidere. Castro è un classe 2004, ha esperienza in Serie A, ha giocato anche in Europa con il Bologna e può crescere dentro un sistema esigente come quello di Gasperini.

Perché Gasperini ha scelto Castro

Gasperini ha preferito Castro a Nicolò Tresoldi, altro nome seguito dalla Roma per l’attacco. Il motivo è chiaro: l’argentino conosce già il campionato italiano, ha esperienza contro difese di Serie A e può essere inserito più rapidamente nei meccanismi giallorossi. SportMediaset sottolinea che Tresoldi aveva costi simili, ma Castro offriva più garanzie immediate per il nuovo tecnico.

Nel calcio di Gasperini, l’attaccante non deve soltanto segnare. Deve pressare, legare il gioco, attaccare lo spazio, aprire corridoi per i compagni e reggere il duello fisico con i centrali. Castro ha proprio questo tipo di struttura: non è un centravanti statico, ma un giocatore di lotta, intensità e movimento.

Il soprannome “Torito” racconta bene il suo modo di giocare. Il Corriere dello Sport lo descrive come un attaccante capace di gettarsi nel duello con naturalezza, fiutare la porta e lavorare per la squadra. Per Gasperini, che ha valorizzato tanti attaccanti nella sua carriera, può diventare un investimento ad alto rendimento.

Numeri e crescita: cosa porta Castro alla Roma

Castro arriva alla Roma dopo due anni importanti al Bologna. Tra tutte le competizioni, comprese Champions League ed Europa League, ha raccolto 105 presenze, 22 gol e 13 assist. Numeri che raccontano un attaccante già coinvolto in un contesto competitivo, ma ancora lontano dal suo pieno potenziale.

La Roma non compra un prodotto finito. Compra un attaccante che può crescere molto, soprattutto con un allenatore abituato a lavorare sui movimenti offensivi. Castro può partire come alternativa a Donyell Malen, ma può anche giocare insieme all’olandese in alcune soluzioni, soprattutto se Gasperini deciderà di arretrare Malen o di usare un attacco più mobile.

Il punto è la duttilità. Castro può fare il centravanti, ma non è soltanto un finalizzatore. Sa venire incontro, proteggere palla, giocare di sponda e attaccare l’area. In una Roma che vuole diventare più verticale e aggressiva, questo tipo di profilo può pesare subito.

Dovbyk al Bologna: perché l’operazione era collegata

Il passaggio di Dovbyk al Bologna non è stato un dettaglio laterale. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoblù hanno posto il prestito dell’ucraino come condizione tecnica per sedersi davvero al tavolo della trattativa Castro. In sostanza: il Bologna ha accettato di perdere il suo attaccante, ma voleva subito un sostituto credibile.

Dovbyk lascia la Roma dopo una stagione complicata, segnata anche dagli infortuni. SportMediaset ricorda che era arrivato dal Girona nell’agosto 2024 e che, nonostante un rendimento non completamente all’altezza delle aspettative, aveva comunque totalizzato 20 gol in 63 presenze con i giallorossi. Ora riparte da Bologna, dove Tedesco lo considera un possibile perno offensivo.

Per la Roma è anche una scelta tecnica: Gasperini non lo considerava centrale nel nuovo progetto. Liberare Dovbyk e inserire Castro significa modificare il tipo di attaccante a disposizione: meno area pura, più mobilità, più aggressione e più margine di crescita.

Ora manca l’esterno: Nusa resta il nome caldo

L’arrivo di Castro non chiude il mercato offensivo della Roma. Anzi, apre la seconda fase. Gasperini continua ad aspettare un esterno offensivo capace di saltare l’uomo, dare ampiezza e creare superiorità. Dopo le piste sfumate per Summerville e altri profili, il nome più caldo resta Antonio Nusa del RB Lipsia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Nusa avrebbe aperto alla Roma, ma convincere il Lipsia resta complicato. Il club tedesco valuta il norvegese almeno 55-60 milioni, cifra molto alta anche dopo l’investimento su Castro.

La Roma dovrà quindi decidere fino a dove spingersi. Castro risolve il tema della punta, ma non quello dell’esterno. Per completare davvero l’attacco di Gasperini serve ancora un giocatore diverso: più largo, più rapido, più specialista dell’uno contro uno.

Nusa, Schjelderup ed El Mala: il piano B non è più rinviabile

Se Nusa dovesse restare fuori portata, Tony D’Amico dovrà muoversi su alternative già monitorate. Tra i nomi sul tavolo ci sono Andreas Schjelderup e Said El Mala, profili giovani, tecnici e compatibili con l’idea di una Roma più verticale.

Il problema è che anche le alternative costano. Schjelderup ha mercato, El Mala ha una valutazione alta e il Lipsia non ha necessità di vendere Nusa a prezzo ridotto. Dopo aver perso Summerville per l’irruzione dell’Al-Hilal, la Roma non può permettersi un’altra trattativa lunga senza risultato.

Gasperini ha bisogno di lavorare con i nuovi innesti il prima possibile. Castro è il primo tassello vero, ma la rosa resta incompleta sugli esterni.

Castro alla Roma, cosa cambia tatticamente

Con Castro, la Roma può variare di più. L’argentino può essere usato come vice Malen, ma anche come partner in un attacco a due. In un 3-4-2-1, può diventare il riferimento centrale nei momenti in cui serve più peso. In un sistema con due punte, può invece aprire spazi per un compagno più tecnico o più rapido.

La sua presenza permette anche di aumentare l’intensità del pressing. Gasperini chiede agli attaccanti di essere i primi difensori: Castro ha gamba, aggressività e disponibilità al sacrificio. Questo può aiutarlo a inserirsi velocemente.

La vera sfida sarà trasformare il potenziale in continuità realizzativa. I numeri al Bologna sono buoni, ma la Roma lo paga per fare un salto. A Trigoria si aspettano un attaccante capace di crescere, incidere e diventare un riferimento nei prossimi anni.

Roma-Castro, affare chiuso ma mercato ancora aperto

La Roma ha mandato un segnale forte: dopo settimane di trattative complicate, il mercato si è finalmente sbloccato con un investimento importante. Santiago Castro arriva per 35 milioni più bonus, con il Bologna che mantiene una percentuale sulla futura rivendita. Dovbyk fa il percorso inverso e si prepara a ripartire in rossoblù.

Ora l’attenzione si sposta sull’esterno. Castro è il primo colpo, non l’ultimo. Gasperini ha ottenuto un attaccante di movimento, giovane e già pronto per la Serie A, ma aspetta ancora il giocatore capace di accendere le fasce.

Il mercato della Roma entra nella fase decisiva: il “Torito” è arrivato, i tifosi lo hanno già accolto come un colpo vero, ma per completare l’attacco serve ancora l’ultimo strappo.