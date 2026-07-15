Calciomercato Roma, caso Koné: accordo col Manchester United per 50 milioni?

Calciomercato Roma: per Ferdinand Manu Konè “Va allo United” e si accende il caso, ma Gasperini aspetta l’offerta da 60 milioni

Il mercato della Roma ha appena trovato il suo caso più rumoroso: Manu Koné. Non una semplice voce, non il solito interesse inglese lasciato filtrare a metà. Stavolta il detonatore arriva da Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, che sul proprio canale ha dato per fatto il trasferimento del centrocampista francese ai Red Devils per 45 milioni di sterline, circa 53 milioni di euro, attribuendo la notizia anche a Fabrizio Romano. Una frase pesante, soprattutto perché arriva mentre la Roma considera Koné uno dei pochi asset realmente sacrificabili a cifre da plusvalenza immediata.

Il punto, però, è che la trattativa non può essere trattata come chiusa. Al momento, la situazione resta più sfumata: l’interesse del Manchester United è concreto, il nome di Koné è finito dentro la lista dei centrocampisti seguiti dal club inglese, ma la Roma non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa al ribasso. La valutazione reale del giocatore si muove attorno ai 55-60 milioni di euro, con i giallorossi pronti ad ascoltare soltanto offerte molto pesanti.

La bomba di Ferdinand: “Koné andrà al Manchester United”

La frase di Ferdinand ha acceso immediatamente l’ambiente romanista. Secondo quanto riportato da ForzaRoma.info, l’ex difensore inglese avrebbe dichiarato che il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e che il costo dell’operazione sarebbe di 45 milioni di sterline, pari a circa 53 milioni di euro.

È una dichiarazione che fa rumore per due motivi. Il primo è il nome di chi la pronuncia: Ferdinand non è un opinionista qualsiasi per l’universo United. Il secondo è il timing: la Roma è nel pieno della costruzione della squadra di Gian Piero Gasperini, e perdere Koné ora significherebbe riscrivere il centrocampo prima ancora dell’inizio della stagione.

Ma proprio qui nasce il caso. Perché una cosa è l’annuncio mediatico, un’altra è l’accordo tra club. E oggi la distanza tra le due cose sembra ancora esistere.

La Roma non scende sotto quota 60

La Roma valuta Koné come un centrocampista da Premier, non come un esubero. Tuttosport parla di un Manchester United pronto a spingersi verso un’offerta che potrebbe toccare i 60 milioni di euro, cifra molto più vicina alla soglia indicata dai giallorossi per sedersi realmente al tavolo.

Non è un dettaglio. Perché se l’operazione si fermasse ai 53 milioni rilanciati da Ferdinand, la Roma potrebbe anche decidere di resistere. Se invece lo United arrivasse davvero a 60, il discorso cambierebbe. A quel punto non sarebbe più soltanto una trattativa tecnica, ma una scelta di bilancio.

Koné è arrivato alla Roma come investimento importante, ma oggi può trasformarsi in una delle cessioni più pesanti dell’estate. La Premier ha liquidità, il Manchester United sta rifacendo il centrocampo e Gasperini sa bene che, davanti a certe cifre, nessun allenatore può sentirsi completamente al sicuro.

Manchester United scatenato a centrocampo

La pista inglese è credibile perché lo United sta cercando un altro centrocampista. Secondo TalkSport, il club ha manifestato interesse per Koné nell’ambito di una vera ricostruzione del reparto, dopo gli arrivi di Youri Tielemans e Andrey Santos. Il francese viene indicato come un profilo utile per aggiungere conduzione, fisicità e capacità di rompere le linee palla al piede.

Anche la stampa inglese insiste sul tema. Il Sun descrive Koné come uno dei nomi caldi per il nuovo Manchester United, soprattutto dopo la partenza di Casemiro verso l’Inter Miami e dopo lo stop su altre piste di mercato.

Il quadro è chiaro: lo United non sta facendo un sondaggio di cortesia. Sta cercando un centrocampista vero, fisico, moderno, capace di reggere la Premier e dare energia a una squadra che vuole cambiare pelle. Koné, per caratteristiche, entra perfettamente nel casting.

Gasperini rischia di perdere il suo mediano ideale

Per Gasperini, però, sarebbe una perdita pesante. Koné è uno dei centrocampisti più adatti alla sua idea di calcio: aggressivo, verticale, forte nel duello, capace di portare palla fuori dalla pressione e di coprire campo in avanti. Non è un regista classico, non è un mediano d’ordine. È un giocatore da pressione, transizione e strappo.

Proprio per questo il tecnico spera di non dover sacrificare nessuno dei big. Tuttosport sottolinea che Gasperini vorrebbe tenere Koné, ma la Roma deve comunque monitorare il mercato e le possibili offerte in arrivo dall’Inghilterra.

Il problema è che la Roma, per finanziare i colpi in entrata, potrebbe avere bisogno di una cessione pesante. E Koné è uno dei pochi giocatori in rosa in grado di generare subito un incasso importante senza dover aspettare formule, bonus o prestiti mascherati.

Atletico già respinto: il prezzo è stato fissato

Il fatto che la Roma non voglia svendere Koné è dimostrato anche dal precedente con l’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso ha rifiutato una proposta da 40 milioni di euro per il francese, continuando a valutare il giocatore molto di più.

Anche Football Italia ha confermato la stessa linea: offerta dell’Atletico respinta e prezzo fissato attorno ai 60 milioni.

Questo passaggio è fondamentale per leggere il caso United. Se la Roma ha già detto no a 40 milioni, difficilmente può accettare senza condizioni una cifra di poco superiore ai 50, soprattutto dopo l’esposizione mediatica creata da Ferdinand. La società giallorossa ora ha un vantaggio: può usare proprio il rumore inglese per alzare il prezzo.

La strategia della Roma: vendere solo alle sue condizioni

La Roma non è obbligata a cedere Koné a qualsiasi cifra. Ma è obbligata a fare mercato con lucidità. Il club sta lavorando su più fronti offensivi, da Diego Moreira a Garnacho, e ha bisogno di risorse per consegnare a Gasperini una squadra più profonda e più adatta al suo calcio.

Qui entra il dilemma. Vendere Koné significherebbe perdere un titolare potenziale, ma incassare una cifra capace di sbloccare due o tre operazioni. Tenerlo vorrebbe dire dare a Gasperini un centrocampista perfetto per intensità e caratteristiche, ma rinunciare a una plusvalenza enorme.

La scelta non è tecnica o economica. È entrambe le cose insieme.

Ferdinand ha anticipato tutti o ha forzato la mano?

La domanda vera è questa: Ferdinand ha anticipato un affare già in fase avanzata oppure ha trasformato un forte interesse in una notizia quasi chiusa?

Per ora, la seconda ipotesi resta la più prudente. Le fonti italiane parlano di interesse concreto, valutazione alta e Manchester United in agguato. Le fonti inglesi confermano il gradimento dei Red Devils e l’inserimento di Koné nella lista dei centrocampisti. Ma tra lista, contatti e accordo definitivo c’è ancora strada.

La Roma, intanto, osserva. E probabilmente aspetta la mossa vera: un’offerta ufficiale vicina ai 60 milioni. Solo allora il caso diventerà trattativa.

Cosa succede adesso

Gli scenari sono tre.

Il primo: il Manchester United presenta un’offerta da 55-60 milioni e la Roma apre alla cessione. Sarebbe lo scenario più esplosivo, perché obbligherebbe i giallorossi a tornare subito sul mercato per sostituire un giocatore centrale nel progetto di Gasperini.

Il secondo: lo United resta sotto la soglia richiesta, magari attorno ai 50-53 milioni, e la Roma prova a resistere. In quel caso la frase di Ferdinand resterebbe una bomba di vigilia, utile soprattutto a mettere pressione.

Il terzo: entra in scena un altro club. L’Atletico si è già mosso, il Chelsea è stato accostato in passato, e un centrocampista come Koné può attirare altri club di Premier se davvero la Roma apre alla cessione.

Il vero scoop: Koné è diventato il sacrificio perfetto

La verità è che Koné oggi è il sacrificio perfetto per il mercato della Roma. Ha valore internazionale, piace in Premier, ha caratteristiche moderne e può portare una cifra pesante. Ma è anche un giocatore che Gasperini vorrebbe tenere, perché nel suo calcio avrebbe un ruolo naturale.

Ferdinand ha acceso la miccia. Il Manchester United è alla finestra, forse anche qualcosa di più. La Roma ha fissato il prezzo. Ora manca solo il passaggio decisivo: l’offerta vera.

Se arriverà a quota 60 milioni, il caso Koné non sarà più una voce inglese. Diventerà la prima grande scelta politica dell’era Gasperini: proteggere il campo o finanziare il mercato.