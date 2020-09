Calciomercato Roma: Cagliari su Under, offerta Watford per Olsen, Juan Jesus vicino al Genoa

Sono giorni di fermento per ciò che riguarda il calciomercato Roma. La dirigenza giallorossa sta tenendo in piedi diverse trattative per completare la rosa di Fonseca in vista dell’imminente campionato. Finora è il versante cessioni quello più movimentato. Dopo aver ceduto Florenzi e Kolarov rispettivamente a PSG ed Inter, la Roma potrebbe infatti far partire altri calciatori. Si tratta, nello specifico, di: Cengiz Under, Robin Olsen e Juan Jesus.

Roma, Cengiz Under verso il Cagliari: trattativa difficile, ma non impossibile

Il fantasista turco potrebbe finire al Cagliari dopo essere stato a lungo oggetto di desiderio del Napoli. Gli azzurri, che avrebbero voluto inserirlo nella trattativa per Milik alla Roma, si sono però defilati e dunque i giallorossi devono ora cercare una nuova sistemazione ad un calciatore che non rientra più nei piani di Fonseca.

Chi meglio di Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari, conosce meglio Under? Secondo le ultime indiscrezioni, il mister abruzzese avrebbe indicato in Under uno dei rinforzi ideali per le sue corsie offensive. Il Cagliari, che nei mesi scorsi ha avuto non pochi problemi con la Roma nel contesto della trattativa per Olsen, potrebbe provare a formulare un’offerta. I problemi principali sono due: innanzitutto l’ingaggio del giocatore che percepisce 2,5 milioni annui, poi la volontà della Roma di cederlo a titolo definitivo. Potrebbero volerci 25-30 milioni: il Cagliari può permettersi un simile esborso?

Olsen e Juan Jesus

Ci spostiamo su altri due “esuberi” di casa Roma, ma restiamo sempre molto vicini alle vicende del Cagliari. Già, perché Robin Olsen, che in Sardegna ha disputato, in prestito, l’ultima stagione, pare sia finito nel mirino del Watford. Il giornalista Gianluigi Longari, volto e firma di Sportitalia, ha scritto sul proprio profilo Twitter ch la squadra inglese sarebbe alla ricerca di un nuovo estremo difensore e avrebbe contattato la Roma per sondare le possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Sulle tracce dello svedese pare vi sia anche il Celta Vigo, ma per avere conferme bisogna attendere nuovi sviluppi.

Chiude i capitolo cessioni la trattatiuve Genoa-Juan Jesus. Tra i tre, questo è l’affare più facile da concludere, visti anche i buoni rapporti tra i club. Possibile che si chiuda per 2,5 milioni di euro, magari dilazionabili in più rate. Occhio anche al possibile inserimento del Porto, segnalato da Il Tempo come tra i team interessati. Su Jesus c’era anche il Cagliari, ma pare che il suo futuro debba tingersi di un altro rossoblu.

