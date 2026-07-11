Calciomercato Roma: arriva il nuovo Bomber chiesto da Gasperini

Calciomercato Roma, Gasperini accelera per il bomber del futuro!

La Roma accelera per Nicolò Tresoldi e il mercato giallorosso si sposta sempre di più sull’attacco. Dopo giorni di contatti, valutazioni e sondaggi, il centravanti del Club Brugge è diventato uno dei nomi più caldi per completare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico vuole un attaccante moderno, mobile, capace di riempire l’area ma anche di lavorare per la squadra. Il profilo individuato porta proprio al classe 2004 nato a Cagliari, cresciuto in Germania e oggi protagonista in Belgio.

La notizia più importante riguarda la posizione del giocatore: Tresoldi ha aperto alla Roma. Il gradimento per la destinazione giallorossa c’è, e questo può diventare un fattore decisivo in una trattativa che resta complessa per costi, formula e concorrenza. Il Bruges valuta l’attaccante intorno ai 30 milioni di euro, cifra alta ma non fuori mercato per un centravanti giovane, già abituato alle coppe europee e con margini di crescita importanti.

A Trigoria il dossier è sul tavolo di Tony D’Amico, chiamato a trovare la formula giusta per ammorbidire la posizione del club belga. La Roma vorrebbe evitare un investimento immediato troppo pesante e potrebbe lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto, bonus e condizioni legate al rendimento. Il punto è il tempo: aspettare troppo può diventare pericoloso, perché sul giocatore ci sono anche attenzioni dall’estero, con l’Atletico Madrid tra i club più vigili.

Roma-Tresoldi, perché Gasperini spinge

Il motivo per cui Gasperini guarda con tanta attenzione a Tresoldi è soprattutto tecnico. La Roma ha bisogno di un attaccante che non sia soltanto una riserva numerica, ma una vera alternativa di livello. Donyell Malen resta il riferimento principale del nuovo attacco giallorosso, ma alle sue spalle serve un centravanti capace di reggere il sistema, dare profondità, pressare e attaccare l’area con continuità.

Tresoldi risponde a molte di queste caratteristiche. È alto, fisico, ma non statico. Sa muoversi tra i centrali, attaccare il primo palo, lavorare spalle alla porta e dialogare nello stretto. Non è un centravanti vecchio stile, fermo dentro l’area ad aspettare il pallone. È un attaccante che partecipa, apre spazi, cerca la profondità e può crescere molto in un sistema ad alta intensità come quello di Gasperini.

Per il tecnico, il nuovo bomber deve essere anche un giocatore da costruire. Tresoldi non arriverebbe come prodotto finito, ma come investimento tecnico e patrimoniale. A 21 anni, con esperienza internazionale e gol già segnati in partite di livello, rappresenta un profilo perfetto per una Roma che vuole abbassare l’età media senza perdere competitività.

L’operazione non è semplice. Il Bruges parte da una richiesta alta, intorno ai 30 milioni di euro, e non ha intenzione di fare sconti pesanti. La strategia giallorossa è chiara: lavorare sulla formula, provare ad abbassare la parte fissa e inserire eventualmente un prestito con diritto di riscatto. La novità più importante è che la Roma non vorrebbe più aspettare per forza la cessione di Artem Dovbyk prima di affondare il colpo.

Chi è Nicolò Tresoldi: nato in Italia, cresciuto in Germania

Tresoldi è un caso particolare. È nato a Cagliari, ma calcisticamente è cresciuto in Germania. Italiano di nascita, tedesco di adozione, ha scelto il percorso della nazionale tedesca dopo non aver ricevuto chiamate da Coverciano. Una decisione che oggi pesa anche come rimpianto per il calcio italiano, perché il giocatore si è imposto come uno dei centravanti giovani più interessanti della sua generazione.

È anche figlio d’arte: il padre Emanuele Tresoldi ha giocato in Italia con club come Atalanta e Spal. Nicolò ha respirato calcio fin da piccolo, ma fino ai dodici anni ha diviso il suo percorso con il tennis. Non è un dettaglio banale: la coordinazione, la rapidità nei movimenti brevi e la capacità di leggere le traiettorie sono qualità che si vedono anche nel suo modo di attaccare l’area.

C’è perfino un filo curioso che lo lega al mondo giallorosso attraverso Flavio Cobolli, tennista romano e grande tifoso della Roma. I due si conoscono e hanno giocato insieme a tennis. È un dettaglio di contorno, ma racconta bene il profilo di Tresoldi: un ragazzo con radici italiane, formazione tedesca e una storia personale diversa da quella del classico centravanti cresciuto nei vivai di Serie A.

I gol in Champions che hanno acceso la Roma

La crescita di Tresoldi non è passata inosservata perché l’attaccante ha già lasciato il segno in Europa. Con il Club Brugge ha segnato reti pesanti in Champions League, anche contro avversari di grande livello. Non si tratta solo di numeri, ma del contesto in cui sono arrivati: partite vere, pressioni alte, difese forti, ritmi diversi rispetto al campionato belga.

Il bilancio complessivo parla di 23 gol in 58 partite, con un dato importante anche in Champions League: 10 presenze e 3 reti contro avversari di livello assoluto come Bayern Monaco, Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid. Non sono numeri casuali, perché arrivano in un contesto competitivo e contro squadre abituate a giocare ad altissimo ritmo.

Per un club come la Roma, questo è un elemento centrale. Gasperini non cerca soltanto un giovane promettente, ma un giocatore che abbia già cominciato a misurarsi con il calcio internazionale. Tresoldi ha dimostrato di poter reggere fisicamente e mentalmente certe notti, e questo lo rende molto più interessante rispetto a un attaccante da svezzare completamente.

Il suo idolo dichiarato è Filippo Inzaghi, dettaglio che aiuta a capire una parte del suo gioco. Tresoldi non ha solo fisico e mobilità: ha anche istinto. Cerca la zona cieca del difensore, si muove sul filo, attacca le seconde palle e prova sempre a farsi trovare nel punto giusto. A questo aggiunge riferimenti tecnici diversi, da Luis Suarez fino a Rafa Nadal per mentalità e intensità.

l sì del giocatore e il fattore Pisilli

Tresoldi avrebbe già dato il proprio gradimento alla Roma. Il ragazzo vuole tornare in Italia, Paese in cui è nato, e vede nel progetto giallorosso una possibilità concreta per completare il salto di qualità. Il legame con l’Italia non è soltanto anagrafico: l’attaccante conserva radici forti e l’idea di mettersi alla prova in Serie A lo intriga.

C’è anche un piccolo filo diretto con lo spogliatoio romanista. Tresoldi conosce Niccolò Pisilli, con cui è rimasto in contatto dopo essersi incrociato a livello giovanile. Non è il dettaglio che decide una trattativa, ma può aiutare a creare terreno favorevole, soprattutto quando il giocatore deve scegliere tra più soluzioni.

La volontà del centravanti può diventare il grimaldello per ammorbidire la posizione del Bruges. Se Tresoldi continuerà a spingere per la Roma, il club belga potrebbe essere costretto ad ascoltare formule più flessibili rispetto alla richiesta iniziale.

Prezzo alto e Bruges bottega cara: il nodo della trattativa

Il problema principale resta il prezzo. Il Bruges sa di avere tra le mani un attaccante giovane, internazionale e già valorizzato in Champions. Per questo la richiesta si aggira attorno ai 30 milioni di euro. La Roma non considera l’operazione semplice, ma vuole capire se esiste uno spazio per costruire una formula più sostenibile.

Il club belga, storicamente, non regala i propri talenti. Negli ultimi anni ha dimostrato di saper vendere bene e di saper aspettare l’offerta giusta. Per questo D’Amico dovrà muoversi con attenzione: forzare troppo potrebbe irrigidire il Bruges, ma attendere rischia di aprire la porta alla concorrenza.

L’Atletico Madrid resta una minaccia concreta, anche se la situazione dei colchoneros dipende da eventuali uscite nel reparto offensivo. La Roma, invece, può provare ad anticipare i tempi sfruttando il sì del giocatore e la prospettiva di un ruolo importante nel progetto di Gasperini.

Dovbyk e Vaz, l’intreccio che può sbloccare tutto

Il nome di Tresoldi si lega inevitabilmente al futuro di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino resta sul mercato e non sembra pienamente centrale nelle idee di Gasperini. La pista Genoa non si è ancora scaldata, mentre dalla Spagna sono arrivate manifestazioni d’interesse da club come Betis e Villarreal. La Roma non vuole svendere il giocatore, ma una sua uscita renderebbe molto più semplice l’assalto a Tresoldi.

Attenzione anche a Robinio Vaz, altro profilo giovane del reparto offensivo. Il classe 2007 può andare in prestito per giocare con continuità, e in Italia il Bologna ha già chiesto informazioni. In questo scenario, Tresoldi diventerebbe il tassello ideale per completare la rotazione: giovane, ma già pronto; alternativo a Malen, ma con margini per diventare qualcosa di più.

La sensazione è che la Roma non voglia restare ferma ad aspettare. L’idea di partenza era legare l’affondo all’uscita di Dovbyk, ma il rischio di perdere Tresoldi può spingere il club ad anticipare i tempi. Gasperini chiede rinforzi funzionali e il centravanti del Bruges è uno dei profili che meglio risponde alle sue richieste.

Roma, perché Tresoldi può essere il colpo alla Soulé

L’articolo su Matias Soulé ha funzionato perché raccontava un bivio vero: Premier in pressing, offerta sul tavolo, Roma chiamata a decidere. Con Tresoldi il meccanismo è simile. C’è un giocatore che piace, c’è un club che chiede tanto, c’è una concorrenza internazionale e c’è un allenatore che spinge per avere un profilo preciso.

La differenza è che qui la Roma può provare a costruire il colpo prima che diventi troppo caro. Tresoldi ha già numeri, prospettiva e visibilità europea, ma non è ancora entrato nella fascia dei centravanti irraggiungibili. Per questo la finestra è adesso. Se il Bruges dovesse ricevere offerte più alte o se l’Atletico Madrid dovesse liberare spazio, la trattativa potrebbe complicarsi rapidamente.

Per Gasperini, invece, il tempo è un valore tecnico. Avere il nuovo attaccante subito significherebbe lavorare sui movimenti, inserirlo nel sistema e trasformarlo in una soluzione vera già nelle prime settimane della stagione.

Tresoldi-Roma, ora serve lo scatto

La Roma ha scelto il profilo, il giocatore ha aperto, Gasperini spinge. Ora resta da capire se il club avrà la forza di trasformare l’interesse in una trattativa concreta. Il Bruges parte alto, ma la volontà del calciatore può aiutare. D’Amico dovrà trovare il punto d’incontro tra formula, bonus e tempi di pagamento.

Tresoldi non è soltanto un nome da lista mercato. È un attaccante che unisce origini italiane, formazione tedesca, esperienza europea e margini enormi. Un profilo che può nascere come vice Malen, ma che nelle idee di Gasperini può diventare molto di più.

La Roma cerca il nuovo bomber e il nome di Tresoldi è sempre più caldo. Se Trigoria vuole davvero anticipare la concorrenza, questo è il momento di affondare.