Argentina – Svizzera LIVE Diretta Tv e Streaming e Pronostico

Dove vedere Spagna – Belgio in Diretta Tv e Streaming Live, Probabili Formazioni e Pronostico, Quarti di Finale Mondiali 2026 10 Luglio ore 21.00.

Dopo aver superato due enormi spaventi nel proprio cammino prima contro Capo Verde ai sedicesimi e poi agli ottavi contro l’Egitto, l’Argentina continua la difesa del titolo mondiale e sabato notte alle 03:00 italiane affronterà la Svizzera nei quarti di finale del Mondiale 2026.

La Seleccion, sempre più vicina al sogno di conquistare la seconda Coppa del Mondo consecutiva, può staccare il pass per la semifinale battendo una Svizzera partita da sfavorita ma arrivata fino a Kansas City con grande solidità.

In caso di successo, l’Argentina troverà nel penultimo atto la vincente di Inghilterra-Norvegia mercoledì prossimo al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

La Svizzera non ha mai battuto l’Argentina nella sua storia e torna a giocare i quarti di finale dopo ben 72 anni! L’ultima volta infatti è stata nel 1954.

L’ultimo scontro diretto tra le due squadre non è stato facilissimo per l’Argentina. Negli ottavi di finale del Mondiale 2014 in Brasile l’Argentina riuscì ad avere la meglio sulla Svizzera solo ai tempi supplementari col gol decisivo segnato da Di Maria!

Guarda Argentina – Svizzera in Diretta su Prime Video

Dove vedere Argentina – Svizzera in Diretta TV e streaming:

Argentina – Svizzera, gara valida per i Quarti di Finale dei Mondiali 2026, di Domenica 12 Luglio alle 03:00 italiane sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati.

La partita sarà disponibile anche su DAZN e Prime Video, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida tra Argentina – Svizzera potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Rai 1.

Spagna – Belgio dove vederla in streaming:

La diretta streaming di Argentina – Svizzera sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN o Prime Video di Amazon disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva l’Argentina:

Dopo essersi tirata fuori da una situazione complicata contro Capo Verde nel primo turno a eliminazione diretta vincendo ai supplementari l’Argentina ha dovuto scavare ancora più a fondo contro l’Egitto.

Una partita che sembrava ormai compromessa quando gli argentini erano in svantaggio 0 a 2 a soli 10 minuti dalla fine si è trasformata nell’ennesima dimostrazione di carattere dell’Albiceleste.

Agli ottavi, la squadra di Lionel Scaloni era sotto 2-0 a undici minuti dalla fine. L’Egitto aveva accarezzato l’impresa, ma il finale ha ribaltato completamente il copione: prima la reazione argentina, poi alcune decisioni controverse del VAR, quindi la rimonta che ha mandato i campioni del mondo ai quarti.

A riaprire tutto è stato Cristian Romero, poi è arrivato il gol di Lionel Messi, capace di riscattare il rigore sbagliato in precedenza, e infine la rete decisiva di Enzo Fernandez, che ha completato una rimonta dal sapore familiare per il popolo argentino. Ancora una volta, quando sembrava sul punto di cadere, l’Argentina ha trovato il modo di restare viva.

Il successo contro l’Egitto è stato il dodicesimo consecutivo per l’Albiceleste dallo scorso settembre. Ora Messi e compagni sono a tre vittorie da un altro trionfo mondiale, con la possibilità di difendere fino in fondo il titolo conquistato in Qatar.

Nonostante qualche segnale di inevitabile logorio fisico e anagrafico, l’Argentina continua a portarsi dietro la sua miscela più riconoscibile: talento, esperienza, sofferenza e feroce spirito competitivo. La squadra non domina sempre, concede qualcosa, a tratti sembra vulnerabile, ma nei momenti decisivi trova quasi sempre una risposta.

C’è anche un dato storico pesantissimo: dalla sconfitta contro l’Arabia Saudita nella gara d’esordio del Mondiale 2022, l’Argentina è imbattuta da 11 partite consecutive ai Mondiali e ha sempre segnato almeno due gol. È la miglior striscia di questo tipo nella storia dell’Albiceleste.

Anche i precedenti con la Svizzera sorridono ai sudamericani. L’Argentina ha vinto entrambi gli incroci nei grandi tornei: 2-0 nel 1966 e 1-0 nel 2014 in Brasile, quando servì un gol nel finale dei supplementari per piegare una nazionale elvetica durissima da superare.

Per questo il quarto di finale resta insidioso, ma l’Argentina ci arriva con il peso della storia, della forma e dell’abitudine alle grandi notti. La Svizzera può complicare la partita, ma contro una squadra che ha fatto della resistenza emotiva la sua arma migliore, non basterà soltanto difendere bene.

Come arriva la Svizzera:

Missione storica per la Svizzera: mai battuta l’Argentina, ma Yakin sogna l’impresa!

Compresi i precedenti mondiali, la Svizzera non ha mai battuto l’Argentina in sette confronti ufficiali e amichevoli. Un dato che racconta bene la dimensione della sfida: per entrare per la prima volta nella sua storia in una semifinale mondiale, la nazionale di Murat Yakin dovrà superare i campioni in carica e cancellare un tabù lungo decenni.

Gli elvetici non arrivavano ai quarti di finale dal 1954, quando giocarono il Mondiale in casa. Da allora, la Svizzera ha spesso costruito squadre solide, organizzate e difficili da affrontare, ma non era mai riuscita a spingersi così avanti nella fase moderna della competizione. Il Mondiale 2026 rappresenta quindi un’occasione enorme per cambiare la storia del calcio svizzero.

Il percorso non era cominciato nel migliore dei modi, con un deludente pareggio contro il Qatar. La reazione, però, è stata immediata: vittoria netta per 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina, poi successo per 2-1 contro il Canada, una delle nazioni ospitanti del torneo. Risultati che hanno permesso alla Svizzera di chiudere al primo posto il Gruppo B e presentarsi alla fase a eliminazione diretta con fiducia e consapevolezza.

Nel primo turno knockout, la squadra di Yakin ha superato l’Algeria, confermando solidità e pragmatismo. Poi è arrivata la notte di Vancouver contro la Colombia, una partita chiusa sullo 0-0 dopo 120 minuti molto bloccati, ma vinta ai rigori per 4-3 grazie alla prova decisiva di Gregor Kobel. Il portiere svizzero è diventato l’eroe della serata, blindando il passaggio ai quarti in una delle sfide più tese del torneo.

La Svizzera non è spettacolare, ma è tremendamente difficile da piegare. Yakin ha costruito una squadra esperta, compatta e prima di tutto attenta a non concedere campo. L’obiettivo è chiaro: difendere bene, abbassare il ritmo quando serve, portare la partita sui duelli e sfruttare ogni occasione su palla inattiva o transizione.

Il dato più significativo è che la Svizzera non è mai stata sotto nel punteggio in tutto il percorso mondiale, qualificazioni comprese. Una statistica che conferma la solidità mentale e tattica della squadra. Non sempre brillante in avanti, non sempre dominante nel gioco, ma capace di restare dentro ogni partita senza perdere equilibrio.

Ora, però, il livello si alza. L’Argentina ha più talento, più esperienza nelle grandi notti e un’abitudine superiore alle gare da dentro o fuori. Per la Svizzera servirà una partita quasi perfetta: attenzione difensiva, gestione dei momenti, freddezza sotto porta e la capacità di non farsi schiacciare dalla pressione.

Tra le sei squadre europee rimaste nelle migliori otto del torneo, la Svizzera è forse quella con meno clamore mediatico, ma anche una delle più scomode. Contro l’Argentina dovrà rompere due barriere in una sola notte: battere per la prima volta l’Albiceleste e conquistare una semifinale mondiale mai raggiunta prima.

Probabili Formazioni di Argentina – Svizzera:

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez. Ct. Scaloni.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo. Ct. Yakin.

Pronostico Argentina-Svizzera: Albiceleste favorita ma non senza soffrire

Il nostro pronostico per Argentina-Svizzera è 2-1 per l’Argentina. Il percorso dei campioni del mondo nella fase a eliminazione diretta non è stato lineare, anzi. Prima la sofferenza contro Capo Verde, poi la rimonta disperata contro l’Egitto, con la squadra di Lionel Scaloni costretta a risalire da una situazione quasi compromessa.

Proprio queste difficoltà, però, hanno confermato una delle qualità più forti dell’Albiceleste: la capacità di non uscire mai mentalmente dalla partita. L’Argentina non è sempre brillante, concede qualcosa in più rispetto al passato e in alcuni momenti sembra meno dominante, ma continua ad avere risorse tecniche, esperienza e personalità per ribaltare anche le situazioni più complicate.

La Svizzera è una nazionale solida, organizzata e difficile da battere. La squadra di Murat Yakin difende bene, resta compatta e ha dimostrato di saper reggere la pressione nelle partite più tese, come accaduto contro la Colombia. Il problema, però, è che contro l’Argentina servirà qualcosa in più della semplice resistenza.

L’Albiceleste ha segnato almeno due gol in tutte le ultime partite mondiali e può contare su uomini capaci di decidere anche senza dominare il gioco. Lionel Messi resta il riferimento tecnico ed emotivo, ma il peso offensivo è distribuito anche su Lautaro Martinez, Julián Alvarez, Enzo Fernandez e Mac Allister.

La Svizzera può creare problemi, soprattutto su palla inattiva, cross e duelli fisici. È probabile che riesca a segnare o comunque a tenere la partita viva fino alla fine. Ma sulla distanza, la maggiore qualità argentina negli ultimi trenta metri dovrebbe fare la differenza.

Pronostico Argentina-Svizzera: 2-1

Esito consigliato: 1

Doppia chance: 1X

Gol/No Gol: Gol

Over/Under: Over 2.5

Multigol: 2-4

Qualificata: Argentina