Norvegia – Inghilterra LIVE Diretta Tv e Streaming e Pronostico

Dove vedere Norvegia – Inghilterra in Diretta Tv e Streaming Live, Probabili Formazioni e Pronostico, Quarti di Finale Mondiali 2026, Sabato 11 Luglio ore 23.00.

La Norvegia e l’Inghilterra si affrontano sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami in uno dei quarti di finale più attesi dei Mondiali 2026.

In palio non c’è soltanto l’accesso alla semifinale ma anche la possibilità di sfidare la vincente di Argentina-Svizzera con l’obiettivo di mettere fine alla difesa del titolo mondiale dell’Albiceleste.

Le due nazionali arrivano all’appuntamento con il morale altissimo. L’Inghilterra ha superato un ostacolo complicatissimo negli ottavi, battendo 3-2 il Messico, una delle nazioni ospitanti del torneo, in una partita ricca di tensione e colpi di scena. La Norvegia, invece, ha firmato una delle grandi imprese di questo Mondiale eliminando il Brasile con un sorprendente 2-1, risultato che ha confermato la crescita della squadra scandinava e la forza devastante del suo reparto offensivo.

Il quarto di finale di Miami mette quindi di fronte due squadre arrivate fin qui con percorsi diversi ma ugualmente pesanti: da una parte i Three Lions, chiamati a confermare le ambizioni da titolo dopo una qualificazione sofferta; dall’altra la Norvegia, ormai non più semplice outsider, ma vera minaccia per chiunque nella corsa verso la finale.

Guarda Norvegia – Inghilterra in Diretta su Prime Video

Dove vedere Norvegia – Inghilterra in Diretta TV e streaming:

Norvegia – Inghilterra, gara valida per i Quarti di Finale dei Mondiali 2026, di sabato 11 Luglio alle 23:00 italiane sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati.

La partita sarà disponibile anche su DAZN e Prime Video, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida tra Norvegia – Inghilterra potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Rai 1.

Norvegia – Inghilterra dove vederla in streaming:

La diretta streaming di Norvegia – Inghilterra sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN o Prime Video di Amazon disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Norvegia:

La Norvegia arriva al quarto di finale contro l’Inghilterra con una sola sconfitta nel suo Mondiale 2026. Curiosamente, l’unico ko è arrivato proprio contro una nazionale europea, la Francia, capace di imporsi 4-1 contro una formazione norvegese rimaneggiata. Da quel momento, però, nessuno è più riuscito a fermare la squadra scandinava.

Africa e Sud America si sono arrese una dopo l’altra davanti alla potenza della Norvegia, trascinata ancora una volta da Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City ha firmato una prestazione pesantissima contro il Brasile, prima portando avanti i suoi con un colpo di testa, poi trovando il raddoppio con una conclusione chirurgica nell’angolino, quasi senza dare l’impressione di forzare la giocata.

Il rigore di Neymar al 100’ ha soltanto reso meno amara la sconfitta dei verdeoro, ma non ha cambiato il destino della partita. Il 2-1 norvegese ha eliminato il Brasile e ha confermato un dato storico clamoroso: la Norvegia non ha mai perso contro la Seleção nel calcio maschile senior.

La squadra di Stale Solbakken ha così firmato una delle imprese più grandi della sua storia, prendendosi per la prima volta l’accesso ai quarti di finale di un Mondiale. Un risultato che pesa ancora di più perché arrivato contro il Brasile di Carlo Ancelotti, tecnico abituato alle grandi notti e ai tornei ad altissima pressione.

Ora, però, la Norvegia deve dimostrare di poter fare un altro passo. Contro l’Inghilterra non basterà l’entusiasmo dell’impresa contro il Brasile: serviranno equilibrio, gestione dei momenti e la solita capacità di Haaland di trasformare mezza occasione in un gol. La squadra scandinava non è più una sorpresa, ma una vera candidata a spingersi ancora più avanti nel torneo.

Come arriva l’Inghilterra:

Due anni dopo il celebre “la pressione è per gli pneumatici” di Alan Shearer a Euro 2024, l’Inghilterra ha trovato un nuovo motto dopo la battaglia vinta a 2.200 metri di altitudine contro il Messico: l’altitudine è per gli aerei. Una frase perfetta per raccontare una notte complicatissima, trasformata dai Three Lions in una prova di maturità, sofferenza e cinismo.

A Città del Messico sembrava tutto apparecchiato per una trappola. L’orario del calcio d’inizio, il problema ormai cronico sulla fascia destra, l’ambiente infuocato dell’Azteca e il rendimento quasi impeccabile del Messico nel torneo rappresentavano ostacoli enormi per la squadra di Thomas Tuchel. Non a caso, alla vigilia, molti avrebbero potuto guardare con interesse alla quota dei padroni di casa, spinti dal pubblico e dalle condizioni ambientali.

In campo, però, l’Inghilterra ha ribaltato la prospettiva. La doppietta di Jude Bellingham, il rigore trasformato da Harry Kane, la presenza fisica di Dan Burn e il sacrificio collettivo di tutti i giocatori in maglia bianca hanno regalato ai tifosi inglesi una notte da ricordare. Nonostante l’inferiorità numerica, i Three Lions hanno battuto il Messico 3-2 e hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per l’undicesima volta nella loro storia.

Possesso basso, ripartenze letali: la nuova Inghilterra di Tuchel

La partita dell’Azteca ha mostrato un’Inghilterra diversa dal solito, meno dominante nel possesso ma molto più feroce nei momenti chiave. Il dato più significativo è il 33,2% di possesso palla, il più basso mai registrato dai Three Lions in una partita dei Mondiali. Un numero sorprendente per una nazionale abituata a controllare il gioco, ma che racconta bene il piano scelto da Tuchel.

L’Inghilterra ha accettato di soffrire, ha lasciato il pallone al Messico e ha colpito negli spazi. Difesa ordinata, grande applicazione senza palla e transizioni offensive rapidissime: la vittoria è nata così, con un equilibrio nuovo tra resistenza e qualità. Bellingham è stato il volto tecnico ed emotivo della rimonta, Kane la garanzia nei momenti decisivi, Burn il simbolo di una squadra capace di reggere l’urto anche nelle fasi più difficili.

Il successo contro il Messico ha allungato la striscia positiva inglese a tre vittorie consecutive, tutte con almeno due gol segnati. Allargando il dato, l’Inghilterra ha vinto sei delle ultime sette partite, con l’unico passaggio a vuoto rappresentato dallo 0-0 contro il Ghana. Numeri importanti, che confermano una squadra in crescita proprio nella fase più delicata del torneo.

Contro la Norvegia, però, l’Inghilterra dovrà fare i conti anche con un dato storico poco rassicurante. Negli ultimi anni, le sfide contro nazionali europee nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali sono diventate un vero incubo per i Three Lions.

Cinque delle ultime sei eliminazioni inglesi nella fase knockout di un Mondiale sono arrivate contro squadre europee, comprese le ultime tre. È un precedente pesante, perché racconta una difficoltà ricorrente quando il livello tattico si alza e gli avversari conoscono bene ritmo, intensità e codici del calcio europeo.

La Norvegia, però, non è più soltanto una sorpresa. Dopo aver eliminato il Brasile con un clamoroso 2-1, la squadra scandinava arriva a Miami con fiducia, fisicità e un attacco capace di far male a chiunque. Per l’Inghilterra sarà una prova diversa rispetto a quella dell’Azteca: meno condizionata dall’ambiente, ma forse ancora più complessa dal punto di vista tattico.

Il quarto di finale dell’Hard Rock Stadium dirà se la nuova Inghilterra di Tuchel, più cinica e meno ossessionata dal possesso, è davvero pronta per andare fino in fondo.

Probabili Formazioni di Norvegia – Inghilterra

NORVEGIA (4-2-3-1): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Nusa, Haaland, Schjelderup. Ct. Solbakken.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel.

Pronostico Norvegia-Inghilterra: equilibrio totale

Il pronostico più logico per Norvegia-Inghilterra porta verso una partita spettacolare, equilibrata e probabilmente lunghissima. La nostra previsione è 2-2 dopo i tempi supplementari, con l’Inghilterra qualificata ai rigori.

La Norvegia ha dimostrato per tutto il Mondiale di avere una doppia anima: segna con grande facilità, soprattutto grazie alla presenza devastante di Erling Haaland, ma concede anche qualcosa dietro. Contro una squadra come l’Inghilterra, capace di ribaltare il campo con velocità e qualità nelle transizioni, questo può trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

La nazionale di Thomas Tuchel ha già mostrato contro il Messico di poter vincere anche senza dominare il possesso. I Three Lions sanno difendere bassi, soffrire e poi colpire in contropiede con giocatori come Jude Bellingham, Harry Kane e gli esterni offensivi. Allo stesso tempo, però, un solo errore difensivo può bastare per subire il colpo di Haaland, che contro il Brasile ha dimostrato di poter decidere una partita anche con pochissimi palloni giocabili.

Per questo la sfida dell’Hard Rock Stadium sembra destinata a restare in bilico fino alla fine. La Norvegia ha entusiasmo, fisicità e il miglior centravanti del torneo. L’Inghilterra ha più esperienza nelle grandi notti, più abitudine alle gare da dentro o fuori e una rosa più profonda.

I 90 minuti potrebbero non bastare, e nemmeno i supplementari sembrano sufficienti per separare due squadre così diverse ma ugualmente pericolose. Alla fine, la maggiore esperienza inglese nei momenti di pressione e nelle serie dal dischetto può diventare il dettaglio decisivo.

Pronostico Norvegia-Inghilterra: 2-2 dopo i supplementari

Qualificata: Inghilterra ai rigori

Esito consigliato: X nei tempi regolamentari

Multigol: 2-4

Gol/No Gol: Gol

Over/Under: Over 2.5

Doppia chance: X2