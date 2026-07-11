Merino titolare nella semifinale contro la Francia: la scelta che può regalare il Mondiale alla Roja

Spagna esplode prima della Semifinale contro la Francia: De la Fuente ora deve scegliere, il Mago Merino non può partire dalla panchina dopo 2 gol vittoria decisivi contro Portogallo e Belgio!

La Spagna è in semifinale ai Mondiali 2026, ma il giorno dopo il successo per 2-1 contro il Belgio il nome che domina il dibattito non è quello di Lamine Yamal, né quello di Rodri o Dani Olmo. Il protagonista assoluto è Mikel Merino, l’uomo dei gol pesanti, il centrocampista dell’Arsenal che ha trasformato il suo Mondiale in una storia da copertina.

Dopo aver eliminato il Portogallo con il gol decisivo al 91’, Merino si è ripetuto contro il Belgio, entrando dalla panchina e firmando all’88’ la rete che ha mandato la Roja in semifinale. Due partite da dentro o fuori, due ingressi dalla panchina, due gol decisivi. Numeri che hanno acceso una domanda inevitabile in Spagna: contro la Francia, Merino deve ancora partire fuori oppure Luis de la Fuente deve cambiare gerarchie?

Il tema è diventato centrale perché la Spagna continua a vincere, ma nelle ultime due partite ha mostrato anche un limite evidente: tanto controllo, tanta qualità, ma poca cattiveria nel trasformare il dominio in occasioni pulite. E proprio Merino, con i suoi inserimenti e la sua capacità di farsi trovare nel punto giusto al momento giusto, sembra essere la risposta più concreta a questo problema.

Spagna-Belgio 2-1, Merino decide ancora nel finale

Il quarto di finale contro il Belgio sembrava destinato ai supplementari. La Spagna era passata in vantaggio al 30’ con Fabian Ruiz, ma la risposta belga era arrivata all’41’ con Charles De Ketelaere, bravo a trovare il pareggio di testa e a diventare il primo giocatore capace di segnare alla Roja in questo Mondiale.

La partita è rimasta bloccata a lungo. La Spagna ha continuato a palleggiare, a gestire il possesso e a muovere la difesa belga, ma senza trovare il colpo risolutivo. Poi, nel finale, De la Fuente ha scelto ancora una volta Merino. Il centrocampista è entrato all’86’ e due minuti dopo ha deciso la partita.

L’azione nasce da un tiro basso di Pau Cubarsí, non trattenuto da Senne Lammens, entrato al posto dell’infortunato Thibaut Courtois. Merino è il più rapido di tutti, legge la traiettoria, attacca l’area e firma il 2-1. Una rete da rapace, non spettacolare ma pesantissima, esattamente come quella contro il Portogallo.

Due gol da subentrato: il Mondiale di Merino cambia la Spagna

Merino non è il volto più mediatico della Spagna, ma in questo Mondiale sta diventando il giocatore più decisivo della fase a eliminazione diretta. Contro il Portogallo aveva segnato nel recupero, spegnendo il sogno mondiale di Cristiano Ronaldo. Contro il Belgio ha colpito ancora, portando la Roja in semifinale contro la Francia.

Il suo dato più impressionante non riguarda soltanto i gol, ma il contesto in cui sono arrivati. Merino non sta segnando a risultato acquisito, né in partite già indirizzate. Sta entrando nei momenti più tesi e sta decidendo gare che valgono una stagione, un ciclo, un Mondiale.

Questo spiega perché in Spagna il dibattito sia diventato così acceso. De la Fuente ha costruito una squadra basata sulla profondità della rosa, sulla fiducia nei cambi e sulla gestione dei ruoli. Ma quando un giocatore decide due partite consecutive a eliminazione diretta, la sua posizione non può più essere quella di semplice alternativa.

Video del gol di Merino in Spagna Belgio 2-1:

Perché Merino può servire dall’inizio contro la Francia

La semifinale contro la Francia sarà una partita diversa. La squadra di Didier Deschamps ha qualità, fisicità e velocità per punire ogni errore. Con giocatori come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, la Spagna non potrà permettersi lunghi tratti di dominio sterile.

Ecco perché Merino può diventare più di una soluzione a partita in corso. Il centrocampista dell’Arsenal offre qualcosa che la Roja, nelle ultime due uscite, ha mostrato di non avere sempre: presenza nell’area, attacco dello spazio, fisicità e letture verticali.

La Spagna ha un possesso palla altissimo, ma non sempre riesce ad arrivare con tanti uomini dentro l’area. Merino cambia questa dinamica. Non è un trequartista classico, non è un centravanti puro, ma è un giocatore capace di riempire lo spazio tra centrocampo e attacco. Arriva da dietro, legge le seconde palle e dà un riferimento diverso anche quando la squadra allarga il gioco.

Contro la Francia, questa caratteristica può essere decisiva. La Roja avrà bisogno di qualità tecnica, ma anche di peso, corsa e presenza fisica nei duelli. Merino può dare equilibrio senza togliere intensità.

Il dilemma di De la Fuente: cambiare o non toccare la squadra?

La domanda è semplice solo in apparenza: Merino deve partire titolare? La risposta, invece, è complicata. De la Fuente ha una struttura ormai consolidata. Nella fase a eliminazione diretta ha dato continuità a un blocco offensivo formato da Mikel Oyarzabal, Alex Baena, Dani Olmo e Lamine Yamal, con Rodri riferimento centrale e una squadra costruita per controllare ritmo e possesso.

Cambiare a questo punto può essere rischioso. La Spagna è arrivata in semifinale grazie a un’identità chiara: palleggio, pressione, occupazione razionale degli spazi e gestione collettiva. Inserire Merino dall’inizio significherebbe probabilmente sacrificare uno tra Baena, Olmo o Oyarzabal, alterando equilibri che finora hanno portato risultati.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Contro Portogallo e Belgio, la Spagna ha avuto bisogno di Merino per risolvere due partite chiuse. Se la Francia dovesse difendere bassa per poi ripartire, come spesso accade nelle grandi sfide a eliminazione diretta, aspettare l’85’ per inserire l’uomo più decisivo del momento potrebbe essere un rischio enorme.

La forza della Spagna è la panchina

Il vero messaggio che arriva dal Mondiale della Spagna è la profondità della rosa. La Roja non dipende da un solo giocatore. Yamal può accendere la partita, Rodri può comandare il ritmo, Olmo può rifinire, Oyarzabal può attaccare l’area, Fabian può inserirsi. Ma dalla panchina arrivano risorse che cambiano davvero le gare.

Merino è il simbolo di questa nuova Spagna. Non pretende copertine, ma si prende i momenti decisivi. Non ha bisogno di novanta minuti per lasciare il segno, ma ogni volta che entra sembra sapere esattamente dove andare e quando colpire.

De la Fuente lo ha spiegato chiaramente nel post partita: il valore della Spagna non sta soltanto negli undici titolari, ma nella capacità di tutti di accettare il proprio ruolo e incidere quando vengono chiamati in causa. È una mentalità da grande squadra, forse la più grande differenza rispetto ad altre nazionali più dipendenti dai propri fuoriclasse.

Merino contro Mbappé e Dembélé: perché serve anche in fase difensiva

C’è un altro motivo per cui Merino può diventare fondamentale contro la Francia: la fase difensiva. La semifinale non sarà soltanto una questione di gol, ma anche di coperture preventive, letture e intensità nei rientri.

La Francia è una squadra devastante quando può correre. Mbappé, Dembélé e Olise possono ribaltare il campo in pochi secondi. La Spagna dovrà attaccare senza perdere equilibrio, e Merino può essere utile proprio perché unisce qualità tecnica e lavoro senza palla.

Rispetto a un profilo più offensivo, Merino garantisce più fisicità, più presenza sui duelli aerei e maggiore capacità di coprire porzioni di campo. In una semifinale mondiale, questi dettagli possono pesare quanto una giocata di talento.

Spagna-Francia, il bivio prima della finale

La semifinale tra Spagna e Francia è già una finale anticipata. Da una parte c’è la squadra più organizzata e continua del torneo, dall’altra una nazionale costruita per vincere, con qualità individuale enorme e una struttura abituata alle grandi notti.

La Spagna ci arriva con una certezza in più: Merino è diventato l’uomo dei finali. Ma ora De la Fuente deve capire se tenerlo ancora come arma segreta o promuoverlo dall’inizio. Entrambe le scelte hanno una logica.

Lasciarlo in panchina significa conservarlo come soluzione devastante nel finale, quando gli avversari sono stanchi e gli spazi diventano più leggibili. Lanciarlo titolare, invece, significherebbe mandare un messaggio forte alla Francia: la Spagna non vuole solo controllare, vuole colpire subito con più presenza dentro l’area.

Merino titolare? La scelta che può decidere il Mondiale della Roja

Il Mondiale di Mikel Merino è già speciale, ma può diventare leggendario. Due gol decisivi consecutivi nella fase a eliminazione diretta non sono un caso. Sono il segnale di un giocatore maturo, pronto, mentalmente dentro ogni partita anche quando parte fuori.

La Spagna è in semifinale perché ha talento, organizzazione e una struttura di gioco superiore. Ma è anche in semifinale perché Merino ha saputo trasformare pochi minuti in momenti decisivi. Ora la domanda non è più se possa essere utile. La domanda è se la Roja possa permettersi di aspettare ancora il finale per utilizzarlo.

Contro la Francia, De la Fuente dovrà scegliere tra continuità e coraggio. E mai come questa volta, la decisione su Merino può cambiare il destino della Spagna.