Calciomercato Roma: Aouar in Arabia, idea Rios

Calciomercato Roma molto attivo sia in entrata che in uscita. Dopo aver piazzato il colpo Le Fee proveniente dal Rennes, in uscita si registra l’addio del centrocampista Houssem Aouar. Il francese, anche se ha scelto di giocare con la nazionale algerina, dopo una sola stagione con la maglia giallorossa saluta la capitale per andare a giocare in Arabia Saudita con i suoi ex connazionali Benzema e Kanté.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’Al Ittihad per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Considerando che Aouar è arrivato a parametro zero, per il club capitolino si tratterebbe di un ottima plusvalenza.

Il club arabo dopo aver corteggiato e abbandonato mister Pioli, ha ingaggiato Laurent Blanc che avendo già allenato Aouar al Lione lo ha fortemente voluto. Così dopo un solo anno il centrocampista franco-algerino lascia la Roma con 25 presenze tra campionato e coppa in cui ha messo a segno 4 reti, di cui la prima nella trasferta di Verona.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗼𝗹 con la #Roma in #SerieATIM ✅#Aouar #VeronaRoma #DAZN pic.twitter.com/IRpTsfG4Vh — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 27, 2023 La partenza di Aouar permetterebbe alla Roma di poter investire sul calciomercato. Occhi puntati alla Coppa America dove si è messo in luce il centrocampista colombiano Rios di proprietà del Palmeiras.

Richard Rios, classe 2000, secondo Antena 2 avrebbe attirato l’attenzione di molti club italiani: Roma, Milan e Fiorentina. Attualmente il suo club di appartenenza, Palmeiras, ha inserito una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una somma che potrebbe rappresentare un ostacolo, ma per una Roma che sta incassando una bella cifra per Aour potrebbe rappresentare un idea stuzzicante.

Richard Ríos está realizando una gran Copa América, lo que ha despertado el interés de varios equipos en el volante colombiano. Todo parece indicar que su destino está en Italia, Milan, Roma y Fiorentina son los clubes más interesados.

⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/2FeWnXfVzB — Siempre hay tiempodcast (@stiempodcast90) July 10, 2024

