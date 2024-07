La partita Argentina-Inghilterra si giocherà allo stadio “Hard Rock Stadium” di Miami Gardens, lunedì 15 luglio, alle ore 02:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sportitalia, mentre per lo streaming bisognerà scaricare l’app Mola su un televisore compatibile.

Dove vedere Argentina-Colombia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 15-07-2024.

Per la prima volta nella storia della Copa America, Argentina e Colombia si affronteranno nell’ultimo atto della competizione, con i campioni in carica che si apprestano a disputare la loro 30° presenza in finale, mentre per la Colombia sarà la 3°.

L’Argentina, dopo aver totalizzato soltanto vittorie in questa edizione di Copa America 2024, l’ultima in ordine di tempo quella in semifinale contro il Canada per 2-0 con le reti di Alvarez e del capitano Lionel Messi, si appresta ad affrontare la Colombia in finale. Messi e compagni avranno come obiettivo quello di voler difendere il titolo di campioni in carica e di voler imporsi per la terza volta consecutiva in una finale con la maglia dell’Albiceleste, come già fatto con la Copa America del 2021 e nella finale Mondiale del 2022.

Dall’altra parte, però, ci sarà l’ostacolo Colombia, la quale sarà capitanata proprio da un tecnico argentino, Marcelo Bilesa. I colombiani arrivano alla finale dell’Hard Rock Stadium nel migliore dei modi, essendo essi imbattuti da ben 28 partite consecutive (22 vittorie e 6 pareggi). Bilesa cercherà di fare lo sgambetto al proprio paese, affidandosi al carisma e all’estro del proprio capitano, James Rodriguez. Proprio quest’ultimo si è caricato il peso di una nazionale intera sulle proprie spalle, trascinandola a suon di assist e di gol rispettivamente fermi sullo score di (6-1), la sfida all’altro capitano Lionel Messi su chi alzerà la coppa al cielo è lanciata.

Dove vedere Argentina-Colombia in diretta Tv e Streaming

Partita : Argentina-Colombia

: Argentina-Colombia Data: 15 luglio

15 luglio Orario: 02:00

02:00 Diretta Tv : Sportitalia

: Sportitalia Streaming: Mola e Sportitalia.it

Argentina-Colombia sarà tramessa in diretta tv su Sportitalia e sarà visibile in diretta streaming scaricando l’app Mola su un dispositivo compatibile.



La Finale di Copa America potrà essere seguita in streaming, oltre che su Mola, anche sul sito internet ufficiale di Sportitalia, oppure in alternativa sui dispositivi mobili scaricando dal proprio store le rispettive app delle piattaforme.



Gli highlights di Argentina-Colombia saranno disponibili poco dopo la fine della partita sulle piattaforme YouTube, social e on demand di Sportitalia e Mola.

Argentina-Colombia le ultimissime:

Nell’Argentina, Scaloni vorrà portare a casa la sua terza finale consecutiva a casa e per farlo si affiderà ai suoi uomini migliori e al suo classico 4-3-3. In porta inamovibile il Dibu Martinez. Davanti a lui ci saranno Romero e Lisandro Martinez a fare da dighe con Montiel e Tagliafico terzini. In mezzo al campo Mac Allister sarà incaricato di dettare i tempi di gioco con Fernandez e De Paul che avranno anche compiti di inserimento. Davanti l’intramontabile Lionel Messi si andrà a posizionare sull’out di destra, con Di Maria dalla parte opposta e Julian Alvarez punta centrale, quest’ultimo preferito al Toro Lautaro Martinez.

Nella Colombia, invece, Bielsa risponderà con un 4-2-3-1 con Cordoba unico riferimento centrale, mentre qualche metro più dietro ci sarà la batteria di trequartisti composta da James Rodiguez centrale e con Luiz Diaz e Arias larghi sulle fasce. In mediana al fianco di Rios ci sarà Lerma, quest’ultimo è stato colui che ha siglato il gol decisivo contro l’Uruguay. In difesa i terzini saranno l’ex Atalanta Mojica a sinistra con Arias a destra, mentre le due colonne centrali saranno Sanchez e Cuesta.

Argentina-Colombia Probabili Formazioni:

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Alvarez, Di Maria. All. Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas, Mojica, Sanchez, Cuesta, Arias, Lerma, Rios, Diaz, Rodriguez, Arias, Cordoba. All. Bielsa

