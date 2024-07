Dietrofront per Pioli? Benzema non lo vuole e il presidente si dimette

Non è incominciata e forse è già finita l’avventura all’Al-Ittihad di Stefano Pioli. Era tutto fatto, ma nelle ultime ore si è saputo dell’opposizone di Karim Benzema e del relativo terremoto societario con tanto di dimissioni del presidente Laoy Nazer, che più degli altri si è speso per il tecnico emiliano insieme al ds Ramon Planes.

In attesa che si dipani la questione societaria (le dimissioni sono al momento sospese dal Ministero dello sport essendo il club di proprietà di un fondo sostanzialmente appartenente alla famiglia reale) e in attesa di capire se Benzema, che vorrebbe alla guida Christoph Galtier, verrà strigliato da chi di dovere per la sua ingerenza, si riapre la caccia al tecnico.4

Assodato che Galtier non sarà il successore di Marcelo Gallardo in quanto l’Al Duhail non lo lascerà libero, chi mai potrebbe imbarcarsi in un’avventura che rischierebbe di diventare imbarazzante anche perché Benzema stesso avrebbe una clausola che gli consente anche di ingerirsi negli affari tecnici?

Mentre Pioli ripensa ai milioni che stanno sfumando e attende un’offerta più seria per ripartire, i sauditi si interrogano sul proprio futuro che appare nebuloso malgrado i petroldollari che non finiscono mai.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.