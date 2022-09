Calciomercato Premier League Estate 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato: conclusa la sessione trasferimenti in Premier League. Tanti i colpi importanti nel campionato più bello del mondo: il Manchester City prende Haaland, ma cede Jesus e Zinchenko a un Arsenal molto ambizioso. Lo United trattiene Ronaldo e si regala Casemiro ed Antony, rispettivamente da Real Madrid e Ajax. Molto trafficato il canale aperto con la Serie A, con Zakaria e Arthur ultimi ad emigrare dal nostro campionato.

Si è conclusa la sessione di calciomercato della Premier League inglese. Il campionato più bello del mondo si conferma anche quello più ricco, visto che i 20 club hanno speso complessivamente cifre per oltre due miliardi di euro.

Tanti i movimenti importanti, con tutte le big che hanno provveduto a rinforzarsi: ci ha pensato l’ambizioso Arsenal di Emery, che si è regalato un doppio colpo stellare dal Manchester United, acquistando Gabriel Jesus e Zinchenko.

Il Manchester City, campione in carica, ha rinforzato la rosa con l’arrivo del norvegese Erling Haaland. L’affare, ufficializzato a maggio, ha regalato a Guardiola quella prima punta di peso che ancora mancava ai suoi schemi, e che ha subito fatto sentire la propria importanza con triplette al Crystal Palace, al Nottingham Forrest, e un totale di nove gol in queste prime quattro giornate di campionato.

Parlavamo di Premier League come campionato più ricco al mondo. Un’affermazione giustificata dai movimenti dell’altra squadra di Manchester, lo United. Il neoallenatore Ten Hag, nonostante un inizio complicato, ha accolto tra i suoi ranghi Casemiro ed Antony, giovane esterno dell’Ajax. Con 100 e 70 milioni investiti per il loro acquisto, i due rientrano nella top five dei trasferimenti più costosi d’Europa in questa sessione.

Campagna acquisti del Liverpool impreziosita dal colpo Darwin Nunez, prelevato per 75 milioni (più altri 25 di bonus) dal Benfica. Per il resto, il club di Anfield si è limitato a chiudere l’operazione Arthur, in prestito dalla Juventus, a fine sessione di mercato.

Chi ha pescato tanto dalla nostra Serie A è il Chelsea, come di consuetudine: i “Blues” si sono assicurati le prestazioni di Koulibaly dal Napoli, di Zakaria dalla Juventus (in prestito con diritto di riscatto) e del giovane gioiello scuola Inter Cesare Casadei (potenzialmente ben 20 i milioni investiti, se si considerano i bonus). Il mercato, per Tuchel, si è chiuso con l’arrivo del difensore Wesley Fofana (Under 21 francese) dal Leicester. Cifra spesa: 82 milioni di euro.

Anche il Tottenham di Conte ha pescato in Serie A, andando ad assicurarsi le prestazioni del parametro zero Ivan Perisic (ex Inter). La squadra londinese ha inoltre acquistato il brasiliano Richarlison (quasi 60 milioni dall’Everton).

Calciomercato Estate 2022 Premier League: acquisti e cessioni delle 20 squadre partecipanti al massimo campionato inglese

Arsenal

ACQUISTI: Gabriel Jesus (a, Manchester City); F. Vieira (c, Porto); Turner (p, New England); Marquinhos (a, San Paolo); Zinchenko (d, Manchester City);

CESSIONI: Guendouzi (c, O. Marsiglia); Mavropanos (d, Stoccarda); Lacazette (a, O. Lione, fine contratto); Torreira (c, Galatasaray); Leno (p, Fulham); Pepe (Nizza);

Aston Villa

ACQUISTI: Diego Carlos (d, Siviglia); Coutinho (c, Barcellona, riscatto dopo il prestito); Olsen (p, Roma, riscatto dopo il prestito); Kamara (O. Marsiglia, parametro zero); Augustinsson (d, Siviglia);

CESSIONI: Wesley (a, Levante, prestito) Targett (d, Newcastle); Trezeguet (c, Trabzonspor); L. Kalinic (p, Hajduk Spalato); Hourihane (d, Derby County); Chukwuemeka (c, Chelsea)

Bournemouth

ACQUISTI: Rothwell (c, Blackburn); Fredericks (d, West Ham, parametro zero), Senesi (d, Feyenoord); Tavernier (c, Middlesbrough); Neto (p, Barcellona); Stephens (d, Southampton);

CESSIONI: Kilkenny (c, Stoke City); Cahill (d, fine contratto)

Brentford

ACQUISTI: Hickey (d, Bologna); Strakosha (p, Lazio); Lewis-Potter (a, Hull City); Mee (d, Burnley); Damsgaard (c, Sampdoria);

CESSIONI: Jeanvier (d, fine contratto); Zanka (d, fine contratto); Eriksen (c, fine contratto); Forss (a, Middlesbrough); Dervisoglu (a, Burnley);

Brighton

ACQUISTI: Enciso (a, Libertad); Adingra (c, Nordsjaelland); Kozlowski (c, Union SG fine prestito); Estupinan (d, Villarreal);

CESSIONI: Cucurella (d, Chelsea); Bissouma (c, Tottenham); Adingra (c, Union SG, prestito); Baluta (c, fine contratto); Connolly (a, Venezia); Ostigard (d, Napoli); Kozlowski (c, Vitesse); Clarke (d, Middlesbrough);

Chelsea

ACQUISTI: Cucurella (d, Brighton); Slonina (p, Chicago); Chukwuemeka (c, Aston Villa); Koulibaly (d, Napoli); Sterling (Manchester City); Casadei (c, Inter); Fofana (d, Leicester); Zakaria (c, Juventus)

CESSIONI: Lukaku (a, Inter, prestito); Rudiger (d, Real Madrid, fine contratto); Clarke-Salter (d, QPR, fine contratto); Christensen (d, Barcellona, fine contratto); Musonda Jr. (c, fine contratto); Drinkwater (d, fine contratto); Saul (c, Atletico Madrid, fine prestito); Hudson-Odoi (a, Bayer Leverkusen);

Crystal Palace

ACQUISTI: Johnstone (p, West Bromwich parametro zero); Ebiowei (c, Derby County, parametro zero); Doucourè (c, Lens); Richards (d, Bayern Monaco);

CESSIONI: Jach (d, Zaglebie Lubin, fine contratto), Montes (c, svincolato); Kelly (d, svincolato); Kouyaté (c, svincolato); Benteke (a, D.C. United);

Everton

ACQUISTI: Tarkowski (d, Burnley, parametro zero); Onana (c, Lille); Gueye (c, PSG);

CESSIONI: Richarlison (a, Tottenham); Tosun (a, Besiktas, fine contratto); Kenny (d, Hertha Berlino, fine contratto); Alli (c, Besiktas); Nkounkou (d, Cardiff);

Fulham

ACQUISTI: Solomon (c, Shakhtar Donetsk); Palhinha (c, Sporting Lisbona); Andreas Pereira (c, Manchester United); Mbabu (d, Wolfsburg); Leno (p, Arsenal); Kurzawa (d, PSG); Willian (a, Corinthians, fine contratto)

CESSIONI: Anguissa (c, Napoli, riscattato dopo il prestito); F. Carvalho (c, Liverpool); Seri (c, Hull City); Bryan (d, Nizza);

Leeds United

ACQUISTI: Aaronson (c, Salisburgo); Kristensen (d, Salisburgo); M. Roca (c, Bayern Monaco); Gyabi (c, Manchester City); Sinisterra (d, Feyenoord); Adams (c, Lipsia)

CESSIONI: Phillips (c, Manchester City), De Bock (d, Zulte Waregem); Raphinha (a, Barcellona); Davis (d, Ipswich Town); Bogusz (c, Ibiza); Poveda (d, Blackpool);

Leicester City

ACQUISTI: Praet (c, Torino fine prestito); Faes (d, Reims);

CESSIONI: Jakupovic (p, fine contratto); Schmeicheal (p, Nizza); Lookman (a, Lipsia); Fofana (d, Chelsea);

Liverpool

ACQUISTI: D. Nunez (a, Benfica); F. Carvalho (c, Fulham); Ramsay (d, Aberdeen), Arthur Melo (c, Juventus)

CESSIONI: Mané (a, Bayern Monaco); Minamino (c, AS Monaco); Grujic (c, Porto, riscattato dopo il prestito), Williams (d, Nottingham Forest), Origi (a, Milan); Woodburn (c, Preston); Davies (d, Rangers); Van den Berg (d, Schalke 04);

Manchester City

ACQUISTI: J. Alvarez (a, River Plate); Haaland (a, Borussia Dortmund); Phillips (c, Leeds United); Ortega (p, Arminia Bielefeld, parametro zero); Gomez (d, Anderlecht); Akanji (d, Borussia Dortmund);

CESSIONI: Gabriel Jesus (a, Arsenal); Porro (d, Sporting Lisbona); Itakura (d, Borussia Monchengladbach), Fernandinho (c, fine contratto); Kayky (a, Paços Ferreira); Zinchenko (d, Arsenal); Yan Couto (d, Girona); Sterling (a, Chelsea); Muric (p, Burnley); Yangel Herrera (d, Girona); Kayky (d, Almeria);

Manchester United

ACQUISTI: Malacia (d, Feyenoord); Eriksen (c, Brentford); Lisandro Martinez (d, Ajax); Casemiro (c, Real Madrid); Antony (a, Ajax);

CESSIONI: Matic (c, Roma, fine contratto); Henderson (p, Nottingham Forest, prestito); Cavani (a, fine contratto); Pogba (c, fine contratto); Mata (c, fine contratto), Andreas Pereira (c, Fulham); A.Telles (d, Siviglia); Lingard (c, Nottingham Forest); Diallo (a, Sunderland);

Newcastle United

ACQUISTI: Botman (d, Lille); Targett (d, Aston Villa); Pope (p, Burnley); Isak (a, Real Sociedad);

CESSIONI: Hayden (c, Norwich, prestito), Woodman (p, Preston); Gayle (a, Stoke City);

Nottingham Forest

ACQUISTI: Awoniyi (a, Union berlino); Biancone (d, Troyes); Henderson (p, Manchester United, prestito), Williams (d, Liverpool); Niakhaté (d, Mainz); Richards (d, Bayern Monaco); Hennessey (Burnley); Mangala (c, Stoccarda); Lingard (c, Manchester United); O’Brien (c, Huddersfield); Aguilera (c, Alajulense); Toffolo (d, Huddersfield); Renan Lodi (d, Atletico Madrid); Gibbs-White (c, Wolverhampton); Boly (d, Wolverhampton);

CESSIONI: Figueiredo (d, Hull City, fine contratto); Horvath (p, Luton, prestito), Samba (p, Lens)

Southampton

ACQUISTI: Mara (a, Bordeaux); Bazunu (p, Manchester City); Bella-Kotchap (d, Bochum), Lis (p, Altay, parametro zero), Lavia (c, Manchester City), Aribo (c, Rangers)

CESSIONI: Lewis (p, Bradford, fine contratto); Forster (p, Tottenham, fine contratto), Romeu (c, Girona); Stephens (d, Bournemouth);

Tottenham

ACQUISTI: Richarlison (a, Everton); Bissouma (c, Brighton); Perisic (c, Inter, parametro zero), Forster (p, Southampton, parametro zero), Lenglet (d, Barcellona); Spence (d, Middlesbrough); Udogie (d, Udinese)

CESSIONI: Carter-Vickers (d, Celtic Glasgow), Bergwijn (a, Ajax); Ndombele (c, Napoli); Reguillon (d, Atletico Madrid); Winks (c, Sampdoria);

West Ham

ACQUISTI: Aguerd (d, Rennes); Areola (p, PSG, riscattato dopo il prestito); Downes (c, Swansea); Scamacca (a, West Ham); Cornet (a, Burnley); Emerson Palmieri (d, Chelsea); Paquetà (c, Lione)

CESSIONI: Fredericks (d, Bournemouth, fine contratto), Yarmolenko (a, fine contratto); Masuaku (d, Besiktas);

Wolverhampton

ACQUISTI: Hwang (a, Lipsia), Collins (d, Burnley); Guedes (a, Valencia); Kalajdzic (a, Stoccarda);

CESSIONI: Vinagre (d, Sporting Lisbona); Saiss (d, Besiktas, fine contratto); Marcal (d, Botafogo, fine contratto); Moulden (p, Solihull Moors, fine contratto); Hoever (d, PSV Eindhoven, fine contratto); Gibbs-White (c, Nottingham Forest), Boly (d, Nottingham Forest);