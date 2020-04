Calciomercato: possibile scambio Milik-Bernardeschi tra Juventus e Napoli

Bomba di calciomercato dell’ultim’ora rivela di un possibile scambio Milik-Bernardeschi tra la Juventus di Andrea Agnelli e il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Di notizie di calciomercato ne è pieno il Mondo, specialmente in questo periodo. I giorni in cui si parlava di calcio giocato sono ormai lontani e l’unico modo che abbiamo, oggi come oggi, di riempirci le giornate di pallone è quello di trattare notizie di calciomercato.

Pertanto, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere quella che è l’ultima novità in fatto di trattative. Notizie dell’ultim’ora riferiscono infatti di un’idea alquanto clamorosa alla quale starebbero pensando la Juventus di Andrea Agnelli e il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Un’idea basata su un eclatante scambio Milik-Bernardeschi. Il polacco degli azzurri, come sottolineato più volte in questi giorni, è ormai con la valigia in mano da tempo. Il club partenopeo sta infatti aspettando solo l’offerta più vantaggiosa per lasciarlo andare. Il numero 33 dei bianconeri invece, sebbene fosse tornato di moda nelle scelte di Maurizio Sarri, sembra non essere più intoccabile come una volta.

Napoli e Juventus lavorano ad un clamoroso scambio Milik-Bernardeschi

Con Higuain in partenza verso i Los Angeles Galaxy e una casella in attacco da riempire, la Vecchia Signora potrebbe quindi seriamente acconsentire allo scambio visto che le qualità e l’età di Miik permetterebbero di pensare ad un progetto tecnico a lungo termine.

Bernardeschi, dal canto suo, andrebbe in un club nel quale troverebbe sicuramente più spazio e nel quale verrebbe impiegato nel ruolo che lo ha fatto saltare agli onori della cronaca qualche anno fa. Con Callejon in partenza e un Politano che non tanto convince, l’ex Fiorentina farebbe infatti sicuramente comodo alla causa di Gennaro Gattuso che potrebbe, in questo modo, contare su un reparto offensivo di tutto rispetto formato, oltre che dallo stesso Bernardeschi anche da Insigne, Mertens e Petagna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS