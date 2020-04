Calciomercato Juventus: Higuain verso i Los Angeles Galaxy, Monaco su Mandragora

Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain è sempre più lontano da Torino, su di lui ci sono gli americani del Los Angeles Galaxy. Anche Rolando Mandragora potrebbe lasciare l’Italia per accasarsi al Monaco.

Voci di mercato provenienti da Torino riferiscono di due movimenti in uscita in casa Juventus. Il primo riguarda l’argentino Gonzalo Higuain che si trova ancora in Argentina per motivi familiari, il secondo invece, Rolando Mandragora che pur essendo a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese, a fine anno tornerà molto probabilmente in Piemonte in virtù di un diritto di ricompera, a favore della Vecchia Signora inserito nel suo contratto.

Partendo dall’argentino quindi, come detto, si trova ancora in Sud America a causa della malattia che affligge la madre. Per questo motivo, il numero 9 bianconero avrebbe chiesto alla Juventus un permesso per poter tornare un po’ più tardi in Italia.

Al momento non si sa se il club di Andrea Agnelli abbia concesso o meno tale permesso al proprio attaccante, ma quel che è certo è che Higuain sarà, prima o poi, costretto a tornare nel Bel Paese vista la seria possibilità di ripresa del campionato.

Ad ogni modo, una volta terminata la stagione, l’ex Real Madrid lascerà quasi sicuramente Torino. Vista l’emergenza Coronavirus e i connessi danni economici, il club dovrà infatti effettuare qualche drastico taglio per far quadrare la situazione. In questo senso quindi rinunciare ad Higuain e ai suoi 7,5 milioni di ingaggio a stagione è quantomai doveroso.

Le offerte per lui certamente non mancano. Los Angeles Galaxy e River Plate hanno già manifestato il proprio interesse, con gli americani che appaiono attualmente in vantaggio sugli argentini.

Quanto a Mandragora, il centrocampista classe ’97 piace molto ai monegaschi del Monaco. Il club militante in Ligue 1 avrebbe infatti individuato nell’ex Crotone e Pescara, il rinforzo ideale per il proprio centrocampo.

L’interesse dei biancorossi per il giocatore è molto forte, ma anche la concorrenza non è da meno. Roma e Fiorentina hanno infatti già avviato dei contatti con l’entourage dell’attuale numero 38 dell’Udinese e quindi le possibilità che Mandragora lasci l’Italia a fine stagione sono davvero molto basse. Ad ogni modo, vista l’imprevedibilità del mercato, nulla è ancora detto. Seguiranno aggiornamenti.

