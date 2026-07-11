11-07-2026 – Calciomercato oggi live: segui in tempo reale tutte le trattative, le ufficialità e i colpi di scena della giornata di oggi, 11 luglio 2026. Dalle big di Serie A ai grandi movimenti internazionali, ecco tutte le ultim’ora.

La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nel vivo e la giornata di oggi, sabato 11 luglio 2026, sta regalando scossoni incredibili sia in Italia che all’estero. Tra annunci ufficiali che infiammano le piazze nostrane e ribaltoni clamorosi sulle panchine delle Nazionali, ecco il riassunto completo di tutte le mosse della giornata.

🔴 Milan: Ufficiale l’arrivo di Gila (e spuntano le cifre)

Il colpo del giorno in Serie A lo mette a segno il Milan. È arrivata l’ufficialità per l’acquisto di Mario Gila: il difensore spagnolo ex Lazio e Genoa ha firmato un contratto lunghissimo fino al 2031. L’operazione complessiva si attesta sui 30 milioni di euro (bonus compresi), un investimento che lancia Gila direttamente nella top 5 dei difensori più pagati della storia rossonera. Le sue prime parole: “Il Milan è tra i club più forti al mondo, sono felicissimo di essere qui e faremo grandi cose”. Gerry Cardinale ha voluto blindare l’operazione commentando: “L’approvazione finale sul mercato è mia”.

🔵 Inter: Freno su Khalaili, interviene il Coni

Sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo, ma si è trasformata in un giallo di giornata. L’esterno israeliano Anan Khalaili era sbarcato a Milano pronto a svolgere l’iter burocratico, ma il suo trasferimento all’Inter è momentaneamente bloccato. Il Coni ha infatti richiesto nuove visite mediche supplementari prima di dare il via libera definitivo al tesseramento. Nelle prossime ore si capirà se l’intoppo verrà superato rapidamente.

⚪ Juventus: Contatti avviati per Kessie

I bianconeri si muovono sotto traccia per puntellare la linea mediana e guardano con grande attenzione alla lista degli svincolati di lusso. Nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con l’agente di Franck Kessie. La Juventus valuta le condizioni economiche per riportare l’ex centrocampista di Milan e Barcellona in Serie A.

🟡 Roma e Napoli: Caccia agli esterni offensivi

Roma: Il club giallorosso monitora attentamente il mercato dei giovani talenti per rinforzare le corsie esterne. Nel mirino ci sono Diego Moreira (pronta un’offerta ufficiale) e il sogno Garnacho .

Il club giallorosso monitora attentamente il mercato dei giovani talenti per rinforzare le corsie esterne. Nel mirino ci sono (pronta un’offerta ufficiale) e il sogno . Napoli: Continua il pressing asfissiante su Exequiel Zeballos. Il talento del Boca Juniors ha deciso di non rinnovare con gli argentini e il Napoli ha intensificato i contatti con l’entourage per bloccarlo e battere la concorrenza.

🟢 Le altre di Serie A: Cagliari da urlo, salta Ederson-United

Cagliari: Colpo di spessore internazionale per i sardi, che hanno chiuso l’accordo con il centrocampista inglese Harry Winks (classe 1996). Per lui è pronto un contratto biennale.

Colpo di spessore internazionale per i sardi, che hanno chiuso l’accordo con il centrocampista inglese (classe 1996). Per lui è pronto un contratto biennale. Atalanta: Clamoroso dietrofront dall’Inghilterra. Salta definitivamente l’affare Ederson-Manchester United . I Red Devils, che sembravano a un passo dal chiudere dopo le visite mediche, hanno comunicato all’Atalanta lo stop alla trattativa. Il brasiliano resta a Bergamo.

Clamoroso dietrofront dall’Inghilterra. . I Red Devils, che sembravano a un passo dal chiudere dopo le visite mediche, hanno comunicato all’Atalanta lo stop alla trattativa. Il brasiliano resta a Bergamo. Fiorentina & Genoa: I viola spingono per chiudere con il Real Madrid il difensore Valdepenas a titolo definitivo, mentre il Genoa sistema gli ultimi dettagli per il ritorno in Italia di Hamed Junior Traoré.

🌍 Calciomercato Estero: Klopp alla Germania, Hjulmand all’Atletico

La vera bomba di giornata scuote il calcio internazionale: Jurgen Klopp sarà il nuovo Commissario Tecnico della Germania. Manca solo l’ufficialità (attesa a ore): l’accordo è totale e legherà l’ex tecnico del Liverpool alla nazionale tedesca fino al 2030.

Ecco le altre notizie bomba dall’Europa:

Barcellona: Fatta per l’arrivo di Karim Adeyemi per 22 milioni di euro più bonus. Di riflesso, Ferran Torres saluta i blaugrana ed è promesso sposo del PSG .

Fatta per l’arrivo di per 22 milioni di euro più bonus. Di riflesso, saluta i blaugrana ed è promesso sposo del . Atletico Madrid: Ufficiale l’acquisto di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese, seguito a lungo anche dal Milan, si trasferisce alla corte di Simeone.