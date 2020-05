Calciomercato Napoli: Wendel per sostituire Allan

Calciomercato Napoli: si segue il brasiliano Wendel dello Sporting Lisbona. Può essere l’alternativa giusta per sostituire il partente Allan.

Per un brasiliano che parte un altro potrebbe arrivare: questa è la situazione del mercato in casa Napoli. Il club partenopeo, in queste settimane prive di calcio giocato per via dell’emergenza Coronavirus, è stato messo al centro di innumerevoli voci di mercato che lo vedrebbero protagonista.

Si va dalle possibili cessioni di Milik, Koulibaly e Mertens, passando per l’interesse nei confronti di Magalhaes fino alla possibilità di cedere anche il brasiliano Allan. Il numero 5 azzurro, da quando è arrivato Gattuso sulla panchina partenopea, non è mai stato veramente al centro dei progetti del tecnico calabrese.

Non sono mancati infatti gli screzi tra i due con l’allenatore ex Milan che in un’occasione aveva addirittura messo fuori squadra l’ex Udinese per motivi disciplinari. La pace fu subito ristabilita, ma Allan ha comunque continuato a vedere il campo poco e niente.

Calciomercato Napoli: piace Wendel dello Sporting Lisbona.

Da qui la volontà di cambiare aria dello stesso sudamericano che, molto probabilmente, lascerà la Campania e forse anche l’Italia a fine stagione. Su di lui c’è il Paris Saint-Germain. Pertanto se Allan dovesse davvero partire, il Napoli sarebbe costretto a intervenire sul mercato per riempire il conseguente vuoto.

In questo senso, Giuntoli avrebbe già pronto il sostituto. Si tratta di Marcus Wendel dello Sporting Lisbona. Il giovane centrocampista brasiliano piace molto anche a De Laurentis che avrebbe visto in lui un profilo adatto da inserire nella sua “rivoluzione” programmata per la stagione 2020-2021.

Secondo voci di corridoio allo Sporting sarebbero stati offerti circa 20 milioni di euro, mentre al giocatore un contratto quinquennale con premio di 400.000 euro alla firma. Al momento, come sempre, nulla è ancora stato deciso. Bisognerà aspettare le prossime settimane per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS