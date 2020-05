Calciomercato Napoli: si segue Gabriel Magalhaes del Lille

Calciomercato Napoli: i partenopei seguono Gabriel Magalhaes del Lille. Il classe ’97 piace al DS Giuntoli, ma su di lui c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

Continuano le voci di calciomercato che vedono protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentis. Da Milik che piace a mezza Europa, passando per Koulibaly che potrebbe finire al Paris Saint Germain o al Manchester United, fino al rinnovo di Dries Mertens che tarda ad arrivare.

Una marea di notizie che, ora come ora, considerato il momento, lasciano il tempo che trovano. L’ultima, in ordine cronologico, è quella che vedrebbe i partenopei interessati a Gabriel Magalhaes, difensore centrale classe ’97 in forza ai francesi del Lille.

Calciomercato Napoli: piace Gabriel Magalhaes del Lille

Il motivo che avrebbe spinto gli azzurri a selezionare il forte centrale risiede ovviamente nella necessità di sostituire Koulibaly qualora il senegalese dovesse davvero andar via a fine stagione. Il Lille valuta il suo gioiello non meno di 25 milioni di euro.

L’offerta è alta e, al momento, non è nelle corde del Napoli. Se poi considerassimo che su Magalhaes c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti allora comprenderemmo come l’affare, per i campani, sia di difficile riuscita. I Toffees hanno infatti già pronti 22 milioni di euro che potrebbero soddisfare le pretese del club francese.

La differenza, alla fine, la farà la volontà del calciatore che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per la piazza napoletana. Non possiamo quindi che attendere eventuali sviluppi per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS