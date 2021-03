Calciomercato Napoli: via Koulibaly per arrivare a Dalot e Senesi

Calciomercato Napoli: i partenopei sono pronti a vendere Koulibaly, la cui cessione finanzierebbe gli acquisti di Dalot e Senesi.

Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara a far visita al Milan di Stefano Pioli per il posticipo serale della 27° giornata di campionato in Serie A in programma domenica alle 20:45. I partenopei saranno chiamati ad un tour de force non indifferente che nel giro di 7 giorni li vedrà impegnati, oltre che coi rossoneri, contro Juventus (recupero della 3° giornata non andata in scena ad ottobre) e Roma. Un ciclo terribile che potrà dire molto sulla stagione degli azzurri che, fuori dalle coppe, hanno come unico obiettivo quel 4° posto in graduatoria che vorrebbe dire Champions League.

Calciomercato Napoli: cedere Koulibaly per arrivare a Dalot e Senesi.

Champions League che farebbe pervenire nelle casse campane soldi freschi da investire sul mercato. Stando a quando circolato in rete nelle ultime ore pare infatti che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis voglia seguire la via del ringiovanimento per il suo Napoli. Via tutti gli esuberi e chi non crede nel progetto e spazio ai giovani e alla loro voglia di affermarsi. Il comandante in capo azzurro vuole gente disposta a dare l’anima per la sua causa al cui interno inserirebbe più che volentieri Diogo Dalot e Marcos Senesi.

Il primo, attualmente in prestito al Milan, ma di proprietà del Manchester United è un terzino destro che all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Il secondo, invece, è un difensore centrale che già in estate era stato messo nella lista della spesa qualora fosse partito Koulibaly. Quello stesso Koulibaly che, come detto qualche settimana fa, piace tanto al Bayern Monaco che ha già avanzato un’offerta da 45 milioni di euro per portarlo in Germania. Al momento De Laurentiis è fermo sul suo no, ma la cifra proposta dai bavaresi per il senegalese, permetterebbe di arrivare a Dalot e Senesi, valutati entrambi 20 milioni da Red Devils e Feyenoord.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS