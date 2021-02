Calciomercato Napoli: il Bayern Monaco vuole Koulibaly

Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly piace al Bayern Monaco che offre a De Laurentiis 45 milioni di euro. Il patron azzurro dice no: il senegalese vale di più.

L’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada brucia ancora, ma il Napoli di Gennaro Gattuso non ha tempo per piangersi addosso. L’impegno col Benevento di Pippo Inzaghi è infatti alle porte e il quarto posto resta l’unico obiettivo a cui i partenopei possano aspirare per salvare una stagione che, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe da considerarsi fallimentare.

Il futuro di Gennaro Gattuso è praticamente appeso ad un filo, con Sarri che nelle prossime ore dovrebbe addirittura incontrare Aurelio De Laurentiis che, ormai stanco del tecnico ex Milan, vorrebbe alla guida della sua squadra qualcuno in grado di riportare in alto il Napoli. Il patron azzurro, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, starebbe monitorando in prima persona le vicende extra campo del suo club al quale sarebbe pervenuta un’offerta dal Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli: Koulibaly piace al Bayern Monaco, ma De Laurentiis dice no.

Il difensore senegalese, dato per partente in ogni sessione di mercato da almeno due anni, piace molto al club bavarese che avrebbe visto in lui il profilo adatto da portare in Germania per rinnovare una squadra che a fine anno vedrà partire a zero Alaba, destinato al Real Madrid e Boateng, conteso tra Premier League e Liga.

Il club tedesco avrebbe già avanzato un’offerta di circa 45 milioni di euro per strappare il colosso ex Genk ai partenopei, ma De Laurentiis, che valuta il suo numero 26 almeno 70-80 milioni di euro, avrebbe detto no rimandando al mittente la scialba proposta. Koulibaly sarà sicuramente al centro delle voci di mercato anche quest’estate, ne siamo sicuri, ma per dire che questo sarà il suo ultimo anno all’ombra del Vesuvio è ancora presto. Bisognerà infatti aspettare giugno-luglio per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS