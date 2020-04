Calciomercato Napoli: trattativa con lo Schalke per Milik, distanza di 10 milioni

Calciomercato Napoli: Arek Milk finisce nel mirino dello Schalke 04. Ora anche i tedeschi puntano il forte attaccante polacco.

Arek Milik e il Napoli sono sempre più lontani. Sebbene manchi ancora un anno alla naturale conclusione del contratto del polacco, il club di Aurelio De Laurentis starebbe seriamente valutando le offerte pervenute per l’ex Ajax.

Nelle scorse ore avevamo parlato di una potenziale trattativa tra Napoli e Milan che porterebbe Milik a Milano e Kessie in Campania. Gli accordi economici sarebbero già stati trovati tra i due club, ma vista la situazione di emergenza in cui il paese versa, i margini di manovra sono ora molto limitati.

Calciomercato Napoli: anche lo Schalke 04 vuole Milik

Ad ogni modo se da un lato c’è appunto il Milan che sta cercando di far restare in Italia il forte attaccante ex Ajax, dall’altro c’è una voce proveniente dalla Germania che riferisce di come anche lo Schalke 04 avrebbe messo gli occhi sul numero 99 del Napoli.

La squadra di Gelsenkirchen infatti avrebbe già avanzato un’offerta da 25 milioni a De Laurentis che però avrebbe rifiutato poiché la valutazione di Milik è di almeno 35 milioni (considerando la svalutazione post pandemia).

Dunque c’è una differenza di 10 milioni tra domanda e offerta che rimette tutta la questione nelle mani dello stesso Milik che nei prossimi mesi deciderà se restare a Napoli, andare al Milan o addirittura volare in Germania.

