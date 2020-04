Calciomercato: possibile scambio Milik-Kessie tra Napoli e Milan

Nonostante l’emergenza Coronavirus, le notizie di calciomercato continuano a circolare imperterrite. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda un possibile scambio Milik-Kessie tra Napoli e Milan.

Altro giorno, altre notizie di calciomercato che circolano in rete. L’ultima, in ordine d’arrivo, riguarda la possibilità di uno scambio tra Napoli e Milan che porterebbe Arek Milik all’ombra della Madonnina e Franck Kessie alle pendici del Vesuvio.

Una trattativa che, qualora andasse realmente in porto, soddisferebbe entrambe le piazze. I rossoneri, visto l’imminente addio di Ibrahimovic, hanno bisogno di un attaccante che domini l’area di rigore e il polacco dei partenopei sarebbe quindi la scelta ideale.

Gli azzurri, dal canto loro, vista l’incertezza riguardo la permanenza a Napoli di Allan e Fabian Ruiz pensano a coprirsi le spalle provando a dare a Gennaro Gattuso un elemento di qualità e spessore che il tecnico calabrese, tra l’altro, conosce bene. Senza perderci in chiacchiere, vediamo dunque i dettagli economici che potrebbero far decollare l’affare.

Calciomercato, Milik-Kessie: ecco perché si può fare

Kessie è costato ai rossoneri circa 32 milioni di euro tra prestito e acquisto dall’Atalanta e il suo stipendio, con il contratto in scadenza nel 2022, ammonta attualmente a 2,5 milioni di euro. Il Milan ha quindi bisogno, vista anche la necessità di ridimensionare i costi di gestione della squadra, di liberarsi del suo costo di ammortamento annuo che si aggira intorno ai 6,4 milioni di euro.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è: “ma come fa lo scambio Milik-Kessie a convenire anche al Napoli?” La risposta a tale domanda può essere ricavata osservando i bilanci del club partenopeo che,a differenza dei rossoneri, utilizza un sistema di ammortamento molto più rapido.

Ammortando infatti circa il 75% dei cartellini entro i primi due anni di contratto, il Napoli fa in modo che i costi a bilancio dei propri giocatori diventino sempre più bassi col passare delle stagioni. Applicando quindi tale discorso a Milik, il cui contratto scade nel 2021, il club azzurro, tenendo come riferimento la data del 30 giungo 2020, farebbe registrare, per il polacco, un costo a bilancio pressoché esiguo.

In conclusione, traducendo in parole povere quanto detto, a livello economico e di formazione, sia il Napoli che il Milan ci guadagnerebbero. In più sia Milik che Kessie vedrebbero aumentati, man mano, i rispettivi stipendi. Alla luce di tutto ciò quindi l’affare sembra possibile. Non resta che aspettare per saperne di più.

