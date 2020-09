Calciomercato Napoli: torna di moda Vecino

Calciomercato Napoli: Matias Vecino può lasciare l’Inter e trasferirsi in Campania. L’arrivo di Arturo Vidal ha infatti praticamente messo fine ad ogni possibilità dell’uruguaiano di vedere il campo quest’anno.

In attesa di scendere in campo rispettivamente contro Genoa e Fiorentina, Napoli e Inter avviano i contatti per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, complice l’arrivo di Arturo Vidal, è scivolato praticamente all’ultimo posto nelle gerarchie di Antonio Conte che con l’acquisto del cileno ha visto finalmente accontentate le sue richieste. L’Inter infatti dopo aver acquistato Hakimi, Kolarov e Vidal e aver riabbracciato Perisic, pensa ora a sfoltire una rosa decisamente troppo ampia.

Calciomercato Napoli: piace Vecino.

Borja Valero è già tornato alla Fiorentina e con le valigie in mano ci sono anche Candreva, ormai prossimo alla firma con la Sampdoria e Nainggolan che sembra destinato a ritornare a Cagliari. Vecino è quindi solo il quarto di una lista che, da qui al 5 ottobre, potrebbe allungarsi ancora di più. Il centrocampista classe ’91 ha estimatori in tutta Europa e anche il Napoli di Gennaro Gattuso sarebbe interessato al suo cartellino.

L’ex allenatore del Milan infatti vedrebbe bene l’attuale numero 8 nerazzurro in un centrocampo a due o a tre. L’ex Fiorentina è attualmente indisponibile e non potrà tornare in campo prima di due mesi, ma il Napoli vorrebbe comunque ingaggiarlo con la formula del prestito per valutare poi se riscattarlo o meno in futuro. L’Inter propone il diritto di riscatto a 18 milioni di euro con obbligo che scatterebbe al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, i partenopei ne offrono invece 12. Vedremo come evolverà la situazione.

