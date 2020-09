Calciomercato, è fatta: rescissione con il Barcellona e firma con l’Inter per Vidal

Arturo Vidal sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Trovato nella mattinata di oggi l’accordo con il Barcellona per la rescissione. Entro il week-end il calciatore sarà a Milano.

Antonio Conte potrà riabbracciare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, infatti, sembrerebbe aver trovato l’accordo con il Barcellona per quel che concerne la rescissione contrattuale con relativa buona uscita.

Arriverà all’Inter a 0, sulla base di un contratto biennale da 6 milioni più bonus. Stando alle ultime indiscrezioni il calciatore potrebbe arrivare a Milano già entro il week-end.

Conte ha fretta di averlo, il tecnico avrebbe infatti già espresso alla società tutta la sua volontà di affrettare al massimo ogni iter burocratico per poter permettere il trasferimento il prima possibile.

Alla base della decisione del tecnico ci sono i pochi giorni di preparazione della squadra in vista dell’inizio della prossima Serie A.

Vidal andrà ad aggiungere all’Inter quell’esperienza internazionale e quella “cattiveria” di cui spesso ha parlato Conte, il quale lo renderà centrale in un centrocampo già gremito. Basti pensare a Barella, Sensi, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Eriksen e il tornato Nainggolan.

Qualcuno sicuramente uscirà, ma in linea di massima non cambierà di molto la rosa in mezzo al campo. Conte non vuole commettere lo stesso errore dell’anno scorso: trovarsi scoperto numericamente sulla base delle tre competizioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS