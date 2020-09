Calciomercato Fiorentina: torna Borja Valero dopo il colpo Bonaventura! Benassi al Verona

Calciomercato Fiorentina: dopo tre anni passati all’Inter, Borja Valero torna a Firenze. Marco Benassi invece lascia la maglia viola e si trasferisce all’Hellas Verona.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti in Amici mai, famosissima canzone uscita nel 1991 e contenuta in Benvenuti in paradiso, album tra i più venduti del cantautore romano. Parole, quelle di vendittiana memoria, che esprimono perfettamente il ritorno alla Fiorentina di Borja Valero che, dopo tre anni passati all’Inter, ha deciso di ritornare nella sua Firenze che, nonostante la lontananza, non ha mai smesso di volergli bene.

Calciomercato Fiorentina: Borja Valero torna a Firenze. Benassi va al Verona.

Svincolatosi dal club di Steven Zhang al termine della travagliata stagione 2019-2020, lo spagnolo infatti non ha voluto rinnovare il proprio contratto coi nerazzurri e quando ha saputo della possibilità di tornare in Toscana non ha esitato a dire sì. All’ombra di Santa Maria del Fiore, Borja Valero ritroverà una piazza caldissima che ha voglia di vedere la Viola nella parte sinistra della classifica. Le ultime due stagioni non sono state proprio eccellenti e la società sta lavorando scrupolosamente affinché la Fiorentina possa tornare, il prima possibile, agli splendori di un tempo.

Gli acquisti di Giacomo Bonaventura e Borja Valero, entrambi a parametro zero, rappresentano delle solide basi da cui partire per rilanciarsi ad alti livelli. Se poi Commisso riuscisse a trattenere anche Federico Chiesa, allora tutto sarebbe più facile. Alla fine del mercato manca ancora qualche settimana, quindi di tempo per piazzare altri colpi di qualità ce n’è.

Nel frattempo, per due che arrivano, ce n’è uno che parte: Marco Benassi infatti, dalla prossima stagione non sarà più un giocatore della Fiorentina, ma uno dell’Hellas Verona. I gialloblu prelevano il centrocampista ex Inter e Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS