Calciomercato Napoli: spunta Umtiti per la difesa

Calciomercato Napoli: nuova indiscrezione proveniente dalla Spagna riferisce di un interesse dei partenopei per Samuel Umtiiti del Barcellona.

Come sottolineato più volte ormai, il calciomercato è l’unico elemento che ci permette di stare vicini allo sport che amiamo di più. Se da un lato infatti c’è chi si sta adoperando affinché il calcio riprenda, dall’altro ci sono le solite voci di trattative che sembrano non avere freni.

In questo senso quindi, oggi vi proponiamo l’ultima voce di mercato proveniente dalla Spagna secondo cui il Napoli avrebbe manifestato un forte interesse per Samuel Umtiti del Barcellona.

I partenopei sono alla ricerca di un esperto difensore centrale che prenda il posto del partente Koulibaly. Il senegalese, come sottolineato nei giorni scorsi, ha infatti estimatori in tutta Europa, con Paris Saint Germain e Manchester United su tutte.

Calciomercato Napoli: piace Umtiti del Barcellona

Lasciare andare il senegalese costerebbe molto dal punto di vista qualitativo alla squadra di Gattuso ma dal punto di vista economico il guadagno sarebbe enorme. De Laurentis valuta, attualmente, il suo numero 26 almeno 70-75 milioni di euro con il prezzo che potrebbe però calare considerate le difficoltà economiche del momento.

Si potrebbe quindi arrivare ad un prezzo fissato intorno ai 60 milioni di euro che, qualora venissero incassati, permetterebbero al club azzurro di affondare il colpo per il difensore francese che il Barcellona valuta 50 milioni di euro.

Al momento non c’è nulla di concreto, ma a queste condizioni l’affare potrebbe andare in porto. In alternativa il Napoli è pronto a virare su Diego Carlos, difensore brasiliano in forza agli andalusi del Siviglia.

