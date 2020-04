Calciomercato Napoli: Diego Carlos è l’alternativa giusta a Koulibaly

Calciomercato Napoli: Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia, è il profilo giusto per sostituire il partente Koulibaly. Il DS Giuntoli sta sondando il terreno per intavolare un’eventuale trattativa.

Continua la circolazione di voci dalle parti di Castel Volturno. Dopo le indiscrezioni ormai note riguardanti Arek Milik e il suo futuro lontano da Napoli, giunge oggi ai nostri occhi la notizia secondo la quale il club azzurro starebbe visionando Diego Carlos, difensore brasiliano, attualmente in forza al Siviglia.

Il forte centrale sudamericano piace infatti molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui il profilo adatto per sostituire Koulibaly, qualora il senegalese dovesse lasciare la Campania a fine stagione. De Laurentis vuole ricostruire il suo Napoli e in questa ricostruzione, molti pezzi pregiati verranno probabilmente sacrificati.

Calciomercato Napoli: piace Diego Carlos del Siviglia

Milik, Callejon e lo stesso Koulibaly sono i principali indiziati in questa situazione, con il gigante ex Genk che ha offerte sia dalla Francia che dall’Inghilterra. Paris Saint Germain e Manchester United sono ormai da tempo alla finestra e nei prossimi mesi sarà pressoché scontata una loro offerta per il roccioso centrale africano.

Bisognerà però chiaramente vedere se suddette offerte soddisfaranno le richieste di De Laurentis che, com’è noto, non è il tipo che fa sconti. Ad ogni modo, qualora il patron azzurro dovesse, alla fine, accettare un’offerta per io suo attuale numero 26, ci sarebbe allora un bel gruzzolo da investire sul mercato per provare a prelevare dal Siviglia, quel Diego Carlos, la cui clausola rescissoria ammonta a 75 milioni di euro.

Al momento i due club non hanno ancora avuto modo di parlare, ma nelle prossime settimane, forse, la situazione si sbloccherà. Seguiranno quindi aggiornamenti.

