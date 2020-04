Calciomercato Napoli: Sorloth può essere un’idea

Calciomercato Napoli: Alexander Sorloth del Trabzonspor potrebbe essere il sostituto ideale di Arek Milik. I turchi lo valutano appena 12 milioni di euro: l’affare è fattibile.

Come ormai sottolineato più volte in questo periodo, il calciomercato sembra non avere freni. Se infatti da un lato c’è chi si sta adoperando affinché i campionati riprendano il prima possibile, nonostante l’emergenza Coronavirus, dall’altro c’è chi invece pensa a come rinforzarsi in vista del prossimo campionato.

In questo senso, tra le squadre perennemente in prima linea, figura il Napoli di Aurelio De Laurentis che, secondo voci rimbalzanti dalla Turchia, avrebbe messo nel mirino Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe ’95 di proprietà del Crystal Palace, ma in prestito ai bordeaux-blu del Trabzonspor.

La punta scandinava, autrice, fin qui, di 25 gol e 7 assist tra Super Lig, Europa League e coppe nazionali, piace molto al DS Giuntoli che avrebbe in visto in lui una valida alternativa all’ormai partente Milik.

Calciomercato Napoli: piace Alexander Sorloth del Trabzonspor

Il polacco, come anche Callejon e forse Koulibaly, lascerà Napoli a fine stagione. Al club quindi serve un attaccante che prenda il suo posto. Petagna è già arrivato, ma Gattuso ne vuole un altro. Si valutano, di conseguenza, Jovic del Real Madrid e Azmoun dello Zenit San Pietroburgo con la possibilità di arrivare anche ad uno tra Immobile e Belotti.

Al momento si tratta solo di sondaggi, ma visti i prezzi altissimi stabiliti dalle suddette società per i propri gioielli, è molto probabile che De Laurentis lascerà perdere da qui a poco tempo. Si potrebbe quindi virare appunto su Sorloth che, a dispetto di uno score stagionale invidiabile, è valutato dal suo club appena 12 milioni di euro. Nelle prossime settimane vedremo come evolverà la situazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS