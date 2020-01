Ufficiale, Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Napoli

Finalmente è arrivata la lieta notizia per i tifosi del Napoli: Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo giocatore del club azzurro. Alla Spal vanno 17 milioni di euro più di 3 bonus.

Sembrava una trattativa destinata a durare ancora a lungo ed invece, come molti tifosi speravano, si è finalmente conclusa. Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Affare concluso nelle ultime ore con un accordo tra il club di De Laurentis e la Spal sulla base di 17 milioni di euro + 3 di bonus.

A comunicare la notizia dell’acquisto dell’attaccante scuola Milan è stato il Napoli stesso attraverso i suoi canali social dove si legge chiaramente come Petagna sia, a partire da oggi, un nuovo giocatore della società campana.

Andrea Petagna con la maglia della Spal

Nello stesso comunicato, il sodalizio campano sottolinea, contestualmente, come il numero 37 della Spal rimarrà comunque in prestito ai ferraresi fino al prossimo 30 giugno con l’obiettivo di aiutare la squadra di Leonardo Semplici a salvarsi.

Un traguardo, quello della permanenza in Serie A, sicuramente alla portata della società emiliano che proprio attraverso i gol di Petagna (finora 8 in 20 presenze per lui) spera di mantenere la categoria per la quarta stagione consecutiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA