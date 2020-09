Calciomercato Napoli: sondaggio per Acerbi. Piace anche Emerson Palmieri

Calciomercato Napoli: Francesco Acerbi della Lazio ed Emerson Palmieri del Chelsea finiscono sul taccuino del DS Giuntoli. I partenopei provano a trattare.

La notizia che è giunta qualche ora fa alle nostre orecchie ha davvero del clamoroso: il Napoli avrebbe messo gli occhi su Francesco Acerbi, difensore centrale classe ’88, attualmente in forza alla Lazio di Simone Inzaghi. Il forte centrale ex Sassuolo, in rotta con Lotito che, a quanto pare non vuole aumentargli l’ingaggio, piace tanto al DS Giuntoli e a tutto l’ambiente partenopeo che farebbero carte false pur di averlo in Campania l’anno prossimo.

Con Koulibaly sempre più lontano dal San Paolo, Acerbi sarebbe davvero il profilo adatto da accostare a Manolas la prossima stagione e anche a Gattuso non dispiacerebbe averlo ai suoi ordini. Tuttavia il contratto che lega l’arcigno difensore lombardo al club capitolino scade nel 2023 e la Lazio, che quest’anno giocherà la Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta, non vuole certo privarsi di un elemento così importante su cui Simone Inzaghi conta tantissimo.

Calciomercato Napoli: piacciono Acerbi ed Emerson Palmieri.

E se Acerbi è più una suggestione che un reale obiettivo di mercato, sicuramente diverso è il discorso riguardante l’interesse del Napoli per Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino sinistro (all’occorrenza centrocampista) ex Roma non è chiaramente al centro del progetto di Frank Lampard che già nella stagione 2019-2020 lo ha utilizzato poco e niente. Il classe ’94 vuole giocare di più, anche in vista dell’Europeo che inizierà il prossimo giugno.

Il Napoli può offrirgli tutta la continuità che vuole, ma ha bisogno di cedere prima Ghoulam per poter pensare ad un’altra operazione in entrata. Giovedì, vale a dire domani, partenopei e blues si incontreranno per discutere del duttile italo-brasiliano per il quale De Laurentiis chiede un prestito con diritto di riscatto. I londinesi saranno d’accordo? Lo scopriremo tra 24 ore.

