Calciomercato Napoli, non solo Manchester City: il PSG offre 140 milioni per Koulibaly e Fabian Ruiz

Il Manchester City è arrivato fino a 75 milioni per Koulibaly, ma il Napoli continua a chiedere tra i 70 e i 90 milioni di euro. Nel frattempo, si sarebbe inserito il PSG, che avrebbe offerto 140 milioni per acquistare il difensore e Fabian Ruiz

Ormai non è più un segreto: Kalidou Koulibaly è sul mercato e lascerà il Napoli. Ad averlo annunciato pubblicamente è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che però ha dichiarato che non farà sconti a nessuno.

Il riferimento non è puramente casuale, visto che il presidente si è rivolto specificamente al Manchester City, che sembrava voler tirare il più possibile sulla cifra richiesta del Napoli pari a 70 milioni di euro, sicuramente di meno rispetto ai 90 milioni di euro della clausola di rescissione.

Così, dopo prime offerte da 45 e 60 milioni di euro, il club inglese è arrivato fino a 75 milioni di euro, bonus compresi, ma difficilmente raggiungibili, per questo De Laurentiis non ha ancora accettato la proposta e continua a trattare.

Con queste difficoltà, prova ad approfittarne il PSG, che pare si sia inserito nella trattativa. Infatti, il ds Leonardo avrebbe telefonato al presidente del Napoli e al ds Mario Giuntoli rivelando la propria intenzione di acquistare Koulibaly e Fabian Ruiz.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dagli ambienti parigini e napoletani, il club francese sarebbe disposto non solo ad accontentare la richiesta da 70 milioni di euro per il difensore centrale, ma addirittura ad aggiungere altrettanti 70 milioni per il centrocampista spagnolo, che ha una clausola di rescissione da 60 milioni, arrivando ad un totale di 140 milioni di euro.

Però, il PSG avrebbe chiesto tempo al Napoli, soprattutto perché vuole prima piazzare qualche esubero, come Alphonse Areola e Julian Draxler, provando a racimolare almeno metà dell’esborso.

Il motivo è molto semplice: lo stop della Ligue 1 a causa dell’emergenza Coronavirus, al secolo Covid-19, ha messo in ginocchio il club francese, che ha fatto registrare grosse perdite economiche, nascoste e coperte solo parzialmente dal raggiungimento della finale di Champions League, grazie a cui è riuscito a guadagnare un totale di 150 milioni di euro.

