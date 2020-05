Calciomercato Napoli: smentita ufficiale su trattativa per Cucurella

Calciomercato Napoli: il club azzurro smentisce le voci che lo vedrebbero interessato a Marc Cucurella del Getafe. Solo una gigantesca fake news riferisce la società.

Controllare il flusso di notizie che circolano ogni giorno e distinguere quelle vere dalle cosiddette fake è sempre più difficile. Il Coronavirus ha limitato un po’ tutti i settori lavorativi e forse anche il buon senso di qualcuno.

Non conosciamo il motivo che spinge determinate persone ad elaborare tali notizie e a metterle in giro, ma ciò che fa più male è vedere l’effetto che queste possono avere sulla gente. Per fortuna oggi trattiamo una notizia che, alla fine dei conti, interessa relativamente, ma che purtroppo merita comunque un chiarimento.

Calciomercato Napoli: il club azzurro smentisce le notizie che lo vedrebbero interessato a Marc Cucurella del Getafe.

Nei giorni scorsi erano fuoriuscite delle voci secondo le quali il Napoli di Aurelio De Laurentis fosse interessato a Marc Cucurella del Getafe. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna riferivano infatti di come le due società fossero addirittura vicine ad un accordo.

Chiaramente una fake news gigantesca che la società partenopea ha tenuto a smentire:

In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe ogni tre giorni. È una bufala, una fake news. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella.

