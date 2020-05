Calciomercato Napoli: Ospina verso l’Argentina se resta Meret

Calciomercato Napoli: David Ospina è pronto lasciare la Campania a fine stagione. Su di lui ci sono gli argentini del Boca Juniors.

Le squadre dell’Emilia Romagna hanno ripreso ad allenarsi oggi, mentre le altre ancora attendono l’ok. Anche il Napoli che si vociferava avrebbe ripreso oggi, aspetta il via libera da chi di dovere. Come sempre pertanto, se da un lato si aspetta il permesso per tornare in campo, dall’altro si cerca di dare il giusto peso alle solite voci di mercato che ormai dal 9 marzo circolano in rete.

L’ultima, in ordine cronologico. riguarda ovviamente il Napoli che, volente o nolente, risulta sempre al centro dell’attenzione. Dalla quasi certa cessione di Milik a fine stagione, passando per il rinnovo di Mertens fino alla possibile cessione di David Ospina agli argentini del Boca Juniors.

Calciomercato Napoli: Ospina piace al Boca Juniors

Una notizia clamorosa, quella riguardante il portiere colombiano, che si colloca chiaramente nell’ambito del plausibile. Il Napoli, come molti ricorderanno, ha riscattato Ospina dall’Arsenal lo scorso anno. Allo stesso tempo però i partenopei hanno anche investito molto su Meret che rispetto all’ex dei Gunners ha 9 anni di meno.

“Buttare via” un giovane portiere con ampi margini di miglioramento davanti sarebbe da stupidi. De Laurentis, in questo senso, starebbe quindi valutando alcune offerte pervenutegli dall’Argentina per Ospina. I più interessati sembrerebbero i gialloblu del Boca Juniors, ma parliamo di un interesse campato in aria sul quale si è espresso anche Lucas Jaramillo, agente di Ospina.

Ospina al Boca Juniors? In Argentina dicono qualsiasi cosa. In passato erano interessati, ci hanno chiesto qualcosa, ma quando parliamo di cifre ogni interesse tramonta perché David ha un bel contratto in Europa e in Sud America arrivare a quegli stipendi è complicato.

