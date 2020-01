Calciomercato Napoli: si chiude per Politano

Solo poche ore fa sembrava trattarsi semplicemente di un’ipotesi, invece ora è quasi fatta per il passaggio di Matteo Politano dall’Inter al Napoli.

Il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo aver battuto la Lazio di Simone Inzaghi, ha riportato forse un po’ di entusiasmo in casa Napoli che si appresta ora a scendere in campo domenica sera contro la Juventus di Maurizio Sarri e CR7.

Prima di ospitare però i bianconeri nel posticipo della 21° giornata di campionato, il club di Aurelio De Laurentis, continua a guardare, come sempre, anche al mercato. Messi infatti a segno i colpi Demme, Lobotoka e Rrahmani, bisogna ora concludere l’ultima trattativa rimasta appesa, vale a dire quella riguardante il passaggio di Matteo Politano dall’Inter alla società partenopea.

L’esterno nerazzurro, come anticipato nelle scorse ore, è infatti di troppo dalle parti di San Siro e proprio per questo motivo, nei giorni passati, era stato ceduto alla Roma in cambio di Spinazzola. Una mancata idoneità dell’esterno giallorosso aveva però fatto saltare tutto lasciando pertanto l’ex Sassuolo all‘Inter e l’ex Juventus in giallorosso.

Ciononostante, la possibilità, per Politano, di cambiare aria, è arrivata pressoché subito: il Napoli di Gennaro Gattuso si è infatti fatto avanti, manifestando grande interesse nei confronti dell’ex Perugia e Pescara che, stando alle ultime notizie, sembrerebbe ormai intenzionato ad accettare l’offerta del club azzurro.

L’Inter propone un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e non è da escludere, inoltre, la possibilità che nell’affare venga inserito anche Fernando Llorente che andrebbe di conseguenza a fare da vice a Lukaku facendo quindi saltare la trattativa che i nerazzurri stanno attualmente intrattenendo con il Chelsea per Olivier Giroud.

