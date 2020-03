Calciomercato Napoli: Sarr se parte Koulibaly

Calciomercato Napoli: il club di Aurelio De Laurentis teme la partenza di Koulibaly, ma ha già pronto il suo sostituto. Si tratta di Malang Sarr del Nizza.

Con l’emergenza Coronavirus che regna in Europa e nel Mondo, parlare di calcio giocato è, come sapete, impossibile. Tutto ciò che si può trattare in un momento così delicato, è il calciomercato che, almeno per ora, sembra non avere intenzione di fermarsi.

In questo senso quindi prendiamo più nel dettaglio quello che riguarda il Napoli di Aurelio De Laurentis che nelle ultime ore avrebbe sondando il terreno per Malang Sarr del Nizza. Il giovane centrale 21 enne piace infatti molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui il profilo adatto per sostituire Koulibaly, qualora il senegalese dovesse finire al Paris Saint-Germain.

Infatti sul numero 26 azzurro sono piombati proprio i parigini che, secondo voci di corridoio, avrebbero proposto all’ex Genk un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione. Non si conoscono ancora le cifre dell’affare, ma difronte ad un ingaggio del genere è altamente probabile una risposta positiva di Koulibaly che dal Napoli percepisce attualmente uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Con l’eventuale cessione del classe ’91 ai capitolini, i partenopei punterebbero quindi tutto su Malang Sarr del Nizza per il quale bisognerà però prima battere la concorrenza delle tedesche Lipsia e Borussia Mönchengladbach.

