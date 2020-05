Calciomercato Napoli: Romagnoli in cambio di Lozano

Calciomercato Napoli: Alessio Romagnoli del Milan finisce nel mirino dei partenopei, pronta l’offerta per i rossoneri: Lozano più soldi.

Il Napoli, si sa, è alla disperata ricerca di un difensore centrale che prenda il posto dell’ormai partente Koulibaly. Tanti i profili selezionati da Giuntoli, ma nessuno che, almeno per ora, convinca appieno il DS del club azzurro.

Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio per Gabriel Magalhaes del Lille. Il difensore brasiliano, classe ’97, aveva attirato su di sé l’attenzione del club campano grazie alla sua ottima stagione con la maglia dei Mastini che, prima dello stop per Coronavirus, occupavano il 4° posto in classifica in Ligue 1.

Un interesse che, a quanto pare, è durato però poco visto che il Napoli sta comunque continuando a guardarsi intorno. L’ultimo nome finito nella lista dei desideri di Giuntoli è quindi, in questo senso, quello di Alessio Romagnoli del Milan.

Il 25 enne ex Roma è sempre piaciuto a De Laurentis che non ha mai celato l’intenzione di volerlo portare all’ombra del Vesuvio un giorno. Il contratto del capitano rossonero scade a giugno 2022 e sebbene il Milan abbia più volte dichiarato di non voler cedere il proprio gioiello, è anche consapevole che difronte ad un’offerta vantaggiosa sarebbe difficile dire no.

La società azzurra sta quindi pensando ad una proposta che potrebbe convincere Casa Milan: 23 milioni di euro più il cartellino di Hirving Lozano. Il messicano non ha brillato particolarmente in questa sua prima stagione in Italia e a Milano avrebbe sicuramente più spazio per mettere in mostra quel talento che lo aveva fatto apprezzare ai tempi del PSV. Vedremo come evolverà la situazione.

