Calciomercato Napoli: proposto un biennale a Thiago Silva

Calciomercato Napoli: i partenopei mettono nel mirino Thiago Silva, in uscita dal Paris Saint Germain. Al brasiliano, che dopo la finale di Champions League di stasera sarà ufficialmente svincolato, è stato proposto un biennale da 5,5 milioni a stagione.

La finale di Champions League di stasera che metterà difronte Bayern Monaco e Paris Saint Germain terrà sicuramente incollati agli schermi milioni di telespettatori che non vedono l’ora di sapere chi tra tedeschi e francesi solleverà la coppa dalle grandi orecchie. La sfida tra bavaresi e parigini avrà poi uno spettatore d’eccezione: il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

I partenopei guarderanno infatti con particolare attenzione l’atto conclusivo della Champions perché stasera, con la maglia del Paris, scenderà in campo quello è il prossimo obiettivo di mercato del DS Giuntoli. Di chi stiamo parlando vi chiederete voi, ovviamente di Thiago Silva, difensore brasiliano classe ’84 che tanto piace a Gennaro Gattuso.

Il centrale ex Milan disputerà oggi la sua ultima partita con la maglia dei capitolini, dopodiché sarà libero di accasarsi a qualsiasi squadra. Su di li ci sono Chelsea e Fiorentina con gli inglesi che sono chiaramente avanti ai viola per quanto riguarda l’ingaggio offerto al giocatore. Nelle ultime ore però è spuntato anche l’interesse del Napoli che, dopo aver visto sfumare l’affare Gabriel, ormai ad un passo dall’Arsenal, vede nell’esperto difensore sudamericano il profilo adatto da accostare a Manolas in vista della stagione del rilancio.

Il nodo da sciogliere però è sempre lo stesso: Koulibaly. Infatti, finché per il difensore senegalese non arriverà un’offerta vantaggiosa (il Manchester City ha offerto 80 milioni di euro), non potranno essere effettuate operazioni in entrata nel reparto arretrato della squadra. Ad ogni modo, a Thiago Silva, sono stati già proposti un biennale e 5,5 milioni di euro netti a stagione. Non resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più.

