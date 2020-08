Finale Champions League, PSG-Bayern Monaco Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 23-8-2020

Il Bayern Monaco sfida il PSG nella finale di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbio Verratti per Tuchel, mentre Flick potrebbe puntare sui recuperati Pavard e Coman. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ tutto pronto per il trionfo, ma è anche tutto pronto per la sconfitta. Non c’è vittoria senza sacrificio, ma c’è dignità anche nei fallimenti. Arrivati fino a qui non si vuole lasciare nulla al caso, non si vuole regalare nulla. Perché c’è la storia da dover scrivere e solo i vincitori potranno farlo, e a modo loro, con la possibilità di incoronare la stagione con un triplete.

Sarà il nuovo che avanza contro il prestigio del grande passato. Ma, soprattutto, sarà la sfida tra le due grandi favorite di questa Champions League 2019-2020 post lockdown, almeno per quello che si è visto in campo, giunta al termine della propria edizione speciale in una Final Eight in sede unica e a gara secca con la grande finale tra PSG e Bayern Monaco, che andrà in scena alle ore 21:00 all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, storico Estadio da Luz, di Lisbona.

C’era grande preoccupazione per il periodo di inattività a causa della sospensione definitiva del campionato francese per il club parigino. Ma era infondata. Infatti, il PSG ha vinto prima contro l’Atalanta per 2-1 e poi contro l’altra clamorosa sorpresa, il Lipsia, per 3-0, e ora aspira al triplete, al termine di un lungo cammino iniziato circa un decennio fa.

Discorso diverso per i bavaresi, che partivano favoriti e si sono confermati con vittorie schiaccianti, prima eliminando il Chelsea con un roboante 7-1 totale, poi umiliando il Barcellona con un tennistico 8-2 e battendo in semifinale il Lione 3-0. Il tutto, meglio ricordarlo, al termine di una stagione iniziata malissimo, a causa dell’esonero dell’allenatore, proseguita con la scommessa di affidare la panchina ad un vice e che può concludersi con un pazzesco triplete.

Ultime sulle formazioni di PSG-Bayern Monaco:

Non ci saranno i rientranti dai prestiti Jesè Rodriguez e Areola per Thomas Tuchel, che ha perfettamente recuperato gli infortunati Navas, Kurzawa e Verratti. Eppure, il tecnico tedesco dovrebbe confermare sia Rico a porta, che ha fatto bella figura nell’ultima uscita, sia Bernat in difesa, completando il quartetto costituito da Thiago Silva in formato fuoriclasse, Kimpembe e Kehrer. Forse, solo il centrocampista italiano potrebbe giocare in mediana al posto di uno tra Gueye e Ander Herrera ai lati di Marquinhos, mentre in attacco ci sarà il tridente dei tenori, Di Maria con Mbappe e Neymar.

Nessun problema anche per Hans Dieter Flick, che non potrà convocare i neo acquisti Sanè e Nubel e i rientranti dai prestiti Arp e Fein, e potrebbe finalmente ritrovare dal primo minuto Pavard e Coman. Anche in questo caso, però, la tendenza sembra quella di confermare Thiago Alcantara in mediana con Goretzka, quindi spostando Kimmich nel quartetto difensivo con Boateng, che dovrebbe farcela a recuperare dall’acciacco dell’ultima partita, Alaba e Davies, a protezione di capitan Neuer, così come dovrebbe esserci ancora Perisic sulla trequarti con Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski, unica punta.

Probabili formazioni PSG-Bayern Monaco:

PSG (4-3-3): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Ander Herrera; Di Maria, Mbappe, Neymar.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

Come vedere PSG-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live:

La partita PSG Bayern Monaco, Finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare PSG Bayern Monaco in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito mediaset.it semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di PSG-Bayern Monaco:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di PSG Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche PSG-Bayern Monaco:

Non sarà una partita storica, ma è pur sempre una sfida spesso vista in questa competizione, visto che ci sono ben 8 precedenti tra PSG e Bayern Monaco, con bilancio che sorride inaspettatamente ai parigini con 5 vittorie e 3 sconfitte, così come nel computo delle reti, con vantaggio minimo di 12 gol fatti e 11 gol subiti.

