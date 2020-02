Calciomercato Napoli: piace Jonathan David del Gent

Calciomercato Napoli: il club di De Laurentis continua a sondare il terreno in vista della sessione estiva di calciomercato e mette nel mirino il giovane attaccante canadese, classe 2000, Jonathan David del Gent.

La finestra invernale di calciomercato si è conclusa da poco, ma le trattative, in realtà, non accennano a fermarsi. Infatti molti club sono già al lavoro, in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rinforzare le rose a disposizione dei propri allenatori.

Tra le società più attive c’è ovviamente il Napoli di Aurelio De Laurentis che dopo aver portato in Campania, Lobotka, Demme e Politano (più Rrahmani e Petagna che arriveranno a giugno), punta ora a rinforzare ancora di più il reparto avanzato.

Calciomercato Napoli: piace Jonathan David del Gent (Photo Credit: pagina FB Jonathan David)

La situazione che riguarda i rinnovi di contratto di Mertens e Milik è, come ormai da mesi, in una fase di stallo. I due giocatori, tra i più in forma del momento, appaiono sempre più lontani dal capoluogo campano e con la possibilità di perderli a fine stagione, per il club azzurro urge sempre di più la necessità di trovare ben presto elementi validi con i quali sostituirli.

In questo senso pare quindi che il DS Giuntoli abbia individuato un prospetto che potrebbe fare sicuramente al caso della squadra campana: giovane, con esperienza internazionale e con un ottimo fiuto del gol. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, attualmente in forza ai belgi del Gent.

Il numero 16 della squadra che ieri sera ha perso 1-0 all’Olimpico contro la Roma, piace infatti molto al sodalizio azzurro che avrebbe visto in lui le qualità giuste su cui fondare la rivoluzione del Napoli già progettata per la prossima stagione.

Le possibilità che l’affare si concluda con esito positivo sono più che buone, tuttavia, affinché Jonathan David possa vestire la maglia partenopea, bisognerà battere prima la concorrenza della Lazio e di molti club della Premier League come Everton, Arsenal e Leicester.

