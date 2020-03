Calciomercato Napoli: piace Calhanoglu

Calciomercato Napoli: Hakan Calhanoglu del Milan finisce nel mirino degli azzurri. Aurelio De Laurentis vorrebbe portarlo a Napoli già la prossima estate.

Di calcio giocato, in Italia, non pensiamo ne parleremo più, almeno per quanto riguarda la stagione 2019-2020. L’emergenza Coronavirus si è aggravata e dunque è stato giusto sospendere i campionati fino a nuovo avviso.

In fondo il calcio è solo la cosa più importante delle cose meno importanti. Quindi, sebbene tristi per l’annullamento di ogni tipo di manifestazione sportiva, comprendiamo, in fondo, che senza calcio possiamo vivere lo stesso.

Tornerà tutto alla normalità, prima o poi, vedremo di nuovo in azione la nostra squadra del cuore e torneremo a leggere quelle assillanti notizie di calciomercato che, se non fosse per l’emergenza Coronavirus, avrebbero condito le nostre giornate già da ora.

Ad ogni modo, qualche piccolo spiraglio attraverso il quale passano notizie che non riguardano il Covid-19, c’è. Notizie di cui non abbiamo grande attendibilità, ma che almeno forniscono un’alternativa, seppur blanda, in questi giorni cupi e tristi.

Calciomercato Napoli: piace Hakan Calhanoglu del Milan

La notizia in questione riguarderebbe un interessamento del Napoli per Hakan Calhanoglu del Milan. Il centrocampista turco piace molto a Gattuso che lo conosce avendolo allenato ai tempi in cui sedeva sulla panchina rossonera.

Sarebbe un acquisto ben gradito al tecnico calabrese che vedrebbe così rinforzato un centrocampo che può contare già su gente come Fabian Ruiz, Zielinski, Demme, Lobotka e Allan. Tuttavia, non conosciamo le cifre che potrebbero dare il via alla trattativa, né sappiamo tanto meno se la stessa si avvierà davvero.

Possiamo solo dire infatti che il club di De Laurentis è interessato all’ex Bayer Leverkusen, ma per il resto non possiamo far altro che attendere eventuali sviluppi.

