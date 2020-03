Calciomercato Napoli: Pessina piace ai partenopei

Calciomercato Napoli: al club di Aurelio De Laurentis piace Matteo Pessina dell’Hellas Verona sul quale c’è però anche la Fiorentina di Rocco Commisso.

Di questi tempi trattare un argomento che non sia il Coronavirus è purtroppo difficile, se non impossibile. L’attenzione, e non potrebbe essere diversamente, è rivolta giustamente all’emergenza che sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane.

Tuttavia, per distogliere lo sguardo, almeno per qualche minuto, dal Coronavirus e da tutto ciò che ne consegue, proviamo a parlare di calciomercato e quindi di trattative che, in questo caso, vedono protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Calciomercato Napoli: piace Matteo Pessina dell’Hellas Verona

Secondo indiscrezioni delle ultime ore pare infatti che il club azzurro abbia messo gli occhi su Matteo Pessina dell’Hellas Verona (il giocatore è in prestito dall’Atalanta). Il centrocampista classe ’97 piace infatti molto a Gennaro Gattuso che sarebbe pronto ad inserirlo all’interno di un reparto già forte che può contare su gente come Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Demme e Lobotka.

La trattativa può andare in porto, sebbene sul giocatore ci sia anche l’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso. Restano da capire l’entità della cifra che il Napoli metterà sul piatto per portare Pessina a Castel Volturno e soprattutto quando e se sarà possibile avviare realmente delle trattative vista l’emergenza Coronavirus che purtroppo regna in Italia e nel Mondo.

Il Verona, vista la recente positività al Covid-19 di Mattia Zaccagni, è in isolamento preventivo come da disposizione governativa e quindi anche lo stesso Pessina si trova attualmente in quarantena presso il proprio domicilio. Seguiranno aggiornamenti.

