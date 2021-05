Calciomercato Napoli: occhi puntati su Kaio Jorge e Montero

Calciomercato Napoli: i partenopei guardano al mercato e mettono gli occhi su Kaio Jorge del Santos e Francisco Montero dell’Atletico Madrid (attualmente in prestito al Besiktas).

Il pareggio beffa di domenica pomeriggio contro il Cagliari di Leonardo Semplici ha complicato leggermente i piani Champions del Napoli di Gennaro Gattuso che nelle ultime 4 partite della stagione non potrà permettersi passi falsi se vorrà accedere all’Europa dei grandi. Un Napoli, che se da un lato cerca la massima concentrazione per un finale di campionato che si preannuncia infuocato, dall’altro guarda già al calciomercato e mette nel mirino due nomi che potrebbero far comodo l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli: Giuntoli mette gli occhi su due giovanissimi.

Secondo indiscrezioni provenienti da Castel Volturno pare infatti che il DS Giuntoli abbia annotato sul proprio taccuino i nomi di Kaio Jorge del Santos e Francisco Montero dell‘Atletico Madrid, attualmente in prestito al Besiktas. Il primo, classe 2002, è un attaccante molto rapido, dotato di ottima tecnica, in grado di giocare tanto sulle fasce quanto nel ruolo di seconda punta.

Il secondo, invece, è un difensore centrale classe ’99 che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Con gli addii quasi certi di Maksimovic ed Hysaj, lo spagnolo avrebbe infatti non solo la possibilità di crescere al fianco di gente esperta come Koulibaly e Manolas, ma anche di giocare, vista la giovane età, alternandosi con Mario Rui.

Al momento non si conoscono ovviamente le cifre degli affari, né se gli stessi andranno realmente in porto, ma quel che è certo è che il Napoli punta a ringiovanirsi anche per abbassare drasticamente il proprio monte ingaggi che, in tempi di pandemia, sta purtroppo iniziando a pesare gravosamente sull’economia del club.

