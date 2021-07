Calciomercato Napoli: occhi su Ahmedhodzic che però piace anche all’Atalanta

Calciomercato Napoli: i partenopei guardano in Svezia e mettono nel mirino Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe ’99 sulle cui tracce c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In attesa di vedere in campo domenica sera Italia e Inghilterra nella finalissima di Euro 2020, l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio si sposta sul calciomercato che, dopo aver aperto ufficialmente i battenti lo scorso 1° luglio, continua a regalare notizie più o meno attendibili che vedono le squadre della nostra Serie A a lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della stagione 2021-2022 che scatterà il prossimo 22 agosto.

Calciomercato Napoli: i partenopei puntano Anel Ahmedhodzic, ma il bosniaco piace anche all’Atalanta.

Se poche ore fa avevamo parlato del Milan del presidente Scaroni, che pare interessato a Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte, oggi è il turno del Napoli di Aurelio De Laurentiis che, perso Mertens per infortunio (il belga resterà fuori circa 2-3 mesi) punta a rinforzare il proprio pacchetto arretrato con un difensore centrale da accostare a Koulibaly e Manolas la prossima stagione.

Il nome balzato agli onori della cronaca in queste ore sembra essere quindi quello di Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe ’99 attualmente in forza al Malmö. Il giovane calciatore bosniaco piace molto a Luciano Spalletti che avrebbe già dato il suo benestare alla trattiva la cui base di partenza, stando a quanto emerso nelle scorse ore, dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro.

Cifra, questa, sicuramente alla portata del club azzurro che però vorrebbe uno sconto di almeno 2-3 milioni per chiudere l’affare in breve tempo. Il Malmö, dal canto suo, non vuole “svendere” il suoi gioiello che lascerà andare solo nel momento in cui arriverà l’offerta richiesta. Su Ahmedhodzic, oltre al Napoli, c’è quindi anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, perennemente alla ricerca di talenti, potrebbe chiudere il colpo già nei prossimi giorni.

