Napoli, Mertens si opera: out circa 2-3 mesi

Infortunio per Dries Mertens. Il giocatore del Napoli dovrà subire un’operazione alla spalla. Il belga sarà fuori circa 2-3 mesi e questo significa che salterà il ritiro estivo con gli azzurri. Una brutta tegola per Luciano Spalletti che inizierà la sua avventura partenopea già con un uomo in meno. Intanto si parla della cessione dell’ex PSV.

L’infortunio di Dries Mertens è una doccia gelata per il Napoli. Sicuramente il belga, nella scorsa stagione, non è stato uno dei migliori. Con un attacco dirompente formato da un super Hirving Lozano, il laterale non ha avuto tantissimo spazio. Quelle poche volte che è stato chiamato in causa, però, non ha impattato come ci si aspettava. Intanto, anche la sua condizione fisica non è ottimale.

Mertens, infatti, sarà sottoposto ad un’operazione alla spalla sinistra che gli ha creato non pochi problemi. I tempi di recupero non saranno affatto veloci. Si parla di uno stop di qualche mese e questo implica che il giocatore salterà il ritiro estivo con la sua squadra. L’infortunio complica i piani per Luciano Spalletti così come anche per il Napoli stesso.

Napoli, Mertens non è più incedibile

Soprannominato “Ciro” per via del suo legame con il Napoli, adesso Mertens non è più tra gli intoccabili. Un giocatore che ha dato tanto con la maglia azzurra ma che comincia già a sentire i limiti della sua età. 34 anni e con un ingaggio che pesa, l’ex PSV non è sicuro del posto a Napoli, specie dopo la mancata qualificazione in Champions League. Anche con l’Europeo le cose non sono andate come ci si aspettava.

Mertens, che arriverà a stagione già iniziata, ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Bisognerà vedere se il Napoli sarà disposto a tenere un giocatore del genere in panchina, considerato il ridimensionamento del progetto di cui parla Aurelio De Laurentiis. Si valuteranno anche le offerte per l’attaccante dei Diavoli Rossi.

