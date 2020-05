Calciomercato Napoli: non solo Belotti, del Torino piace anche Sirigu

Calciomercato Napoli: indiscrezioni di mercato riferiscono di un De Laurentis pronto a intavolare col Torino una trattativa per portare in Campania non solo Belotti, ma anche Sirigu.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, le voci di mercato non si fermano. Con la ripresa degli allenamenti che scatterà domani in Emilia Romagna, la Serie A si appresta forse pian piano a ripartire. Lo scetticismo generale è ancora tanto, ma, come abbiamo potuto appurare in questi giorni, per alcuni, la ripresa del campionato è troppo importante.

Ad ogni modo, se da un lato ci sono squadre già pronte a ripartire con le dovute precauzioni, dall’altro ci sono le solite voci di mercato che sembrano invece non avere mai fine, specialmente quelle legate al Napoli. Nelle scorse settimane avevamo infatti parlato di un interesse dei partenopei per Andrea Belotti del Torino.

Calciomercato Napoli: piacciono Belotti e Sirigu

Il centravanti granata piace molto a De Laurentis che avrebbe visto in lui il perfetto sostituto di Arek Milik, ormai in partenza a fine stagione. Il numero 9 del Toro, complice qualche problema fisico di troppo e l’avvicendamento in panchina tra Mazzarri e Longo, non ha brillato particolarmente fino a questo punto, ciononostante il numero uno azzurro vorrebbe comunque portarlo al San Paolo.

Un San Paolo nel quale potrebbe giocare anche Salvatore Sirigu. L’esperto portiere ex Palermo è molto gradito al comandante in capo partenopeo che, sebbene disponga già di portieri di alto livello come Meret e Ospina, vorrebbe anche il 33 enne sardo nella propria rosa.

Cairo e De Laurentis, secondo le solite voci di corridoio, avrebbero già avuto modo di scambiare due chiacchiere a riguardo, con il presidente granata che, almeno per ora, sembra aver detto no al suo collega campano. La situazione è quindi in stand-by, dovremmo aspettare le prossime settimane per saperne di più.

