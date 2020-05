Emergenza Coronavirus: Napoli, Bologna, Parma, Spal e Sassuolo possono allenarsi dal 4 maggio

Emergenza Coronavirus, notizia di poche ore fa: dal 4 maggio, Spal, Parma, Bologna, Sassuolo e Napoli possono tornare ad allenarsi.

Notizia di poche ore fa: dal 4 maggio, Spal, Bologna, Parma, Sassuolo e Napoli potranno riprendere gli allenamenti nei rispettivi centri sportivi. Una notizia accolta con gioia e speranza dai club, che si contrappone in maniera forte alla disputa che vede coinvolti Governo ed istituzioni sportive.che ormai da settimane lottano per trovare una soluzione per terminare la stagione.

A dare l’ufficialità della notizia, almeno per quanto riguarda le squadre dell’Emilia Romagna, è stato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna che in una nota di qualche ora fa ha dichiarato:

È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

Emergenza Coronavirus: 5 squadre di Serie A riprenderanno gli allenamenti il 4 maggio

Riguardo il Napoli invece, dobbiamo specificare che, sebbene le voci parlino di una ripresa fissata al 4 maggio, non vi è ancora l’ufficialità di tali notizie. Pertanto, sebbene le indiscrezioni riferiscano appunto di un Napoli pronto ad allenarsi a gruppi di cinque, rispettando le norme, ancora non possiamo dare per certo questo piano. Probabilmente tra domani e domenica dovremmo saperne di più.

