Calciomercato Napoli News: offerta del West Ham per Maksimovic, ma c’è anche il Fulham

Calciomercato Napoli News: Nikola Maksimovic ha estimatori in Premier League. Il West Ham e il Fulham avrebbero infatti chiesto informazioni a De Laurentiis per il forte centrale serbo.

Il roboante 6-0 rifilato al Genoa appena due giorni fa è stato messo subito in archivio da tutto l’ambiente partenopeo che, dopo aver saputo della positività al Coronavirus di 14 persone appartenenti al club rossoblu, sta vivendo ore concitanti a causa del rischio di trovare nuovi positivi anche a Castel Volturno. L’allenamento di oggi è in forse e anche la sfida con la Juventus di domenica sera pare possa saltare.

Ad ogni modo però, prima di giungere a conclusioni, è necessario attendere notizie ufficiali da parte del club azzurro che si suppone già nelle prossime comunicherà l’esito dei tamponi effettuati sui propri dipendenti. Mettendo quindi da parte per un momento questa delicata situazione extra-calcistica, concentriamo la nostra attenzione su argomenti più leggeri riguardanti il campo. Infatti, dopo le prime due giornate di campionato, la classifica dice che il Napoli è primo in classifica a punteggio pieno con 10 gol fatti e 0 subiti. Due vittorie fantastiche, contro Parma e Genoa, che fanno ben sperare per il futuro. E se il campo ha messo in evidenza le qualità di una squadra che sembra aver trovato già la sua quadratura, le notizie che trapelano dai corridoi del San Paolo dicono invece che la società azzurra ha ricevuto offerte dall’Inghilterra per Nikola Maksimovic.

I club che hanno chiesto informazioni per il forte difensore serbo sono il West Ham e Il Fulham. Gli Hammers, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbero seriamente propensi ad intavolare una trattativa con De Laurentiis per portare l’ex Torino all’ombra del Big Ben, i Cottagers invece avrebbero sì sondato il terreno per il classe ’91, ma alla fine dovrebbero chiudere per Todibo dal Barcellona.

