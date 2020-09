Video Gol Highlights Napoli-Genoa 6-0: sintesi 27-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Genoa 6-0, 2° Giornata Serie A: festa del gol con doppietta di Lozano e i gol di Politano, Elmas, Mertens e Zielinski

Non era un’amichevole, ma lo è diventata per il Napoli, che ha strapazzato il Genoa allo Stadio San Paolo di Napoli nel posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A.

Tutto fin troppo facile per i partenopei, che hanno giocato a tennis mandando in rete ben cinque marcatori diversi, ma adesso sono preoccupati per gli infortuni di Lorenzo Insigne e Kostas Manolas.

Clamoroso e pesantissima debacle per i liguri, con cui cancellano la bella vittoria all’esordio, dimostrando di essere ancora lontanissimi nel loro processo di ricostruzione, ma anche colpiti dall’emergenza sanitaria.

Napoli-Genoa

La sintesi di Napoli-Genoa 6-0, 2° Giornata Serie A

Sin da subito è una partita a senso unico, visto che in campo ci sono solo i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco con un vero e proprio assedio alla difesa degli ospiti, che non fanno altro che difendersi.

Dopo un tentativo di Osimhen, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 10′ minuto con Lozano, su assist di Mertens.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, ma soffrono la qualità dei padroni di casa, ancora pericolosi con Osimhen, ma rischiano sul tentativo di Lerager, che si divora il pareggio.

Eppure, è Marchetti a tenere in piedi i propri compagni, salvando il risultato su Lozano, mentre nel finale gli ospiti ci provano più volte senza grande fortuna.

Il secondo tempo parte subito con il gol del raddoppio dei padroni di casa, firmato da Zielinski al 46′ minuto dopo una bellissima triangolazione con il solito Osimhen.

A quel punto, gli ospiti escono dal campo e i padroni di casa iniziano il loro show, prima divorandosi il possibile terzo gol con Lozano e Di Lorenzo, poi andando a rete al 57′ minuto con Mertens, doo un recupero palla di Zielinski.

E al 65′ minuto c’è anche il poker, ancora Lozano, ancora assist di Mertens, ancora palla persa a centrocampo, questa volta da Pandev.

Ma non c’è limite alla voglia di divertire, divertendosi e segnando da parte dei padroni di casa, che calano la cinquina al 69′ minuto con Elmas, bellissima giocata personale.

Poco dopo decide di iscriversi alla sagra del gol anche Politano, che al 72′ minuto trova il suo sigillo di sinistro e completa la vittoria tennistica dei padroni di casa, che umiliano gli ospiti.

Video Gol Highlights di Napoli-Genoa 6-0, 2° Giornata Serie A

Il tabellino di Napoli-Genoa 6-0, 2° Giornata Serie A

Napoli-Genoa 6-0 (1-0 primo tempo)

Assist: 10′ p.t. 20′ s.t. Mertens (N), 1′ s.t. Osimhen (N), 12′ s.t. Zielinski (N), 24′ s.t. Hysaj (N).

Gol: 10′ p.t. 20′ s.t. Lozano (N), 1′ s.t. Zielinski (N), 12′ s.t. Mertens (N), 24′ s.t. Elmas (N), 27′ s.t. Politano (N).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (1′ s.t. Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Zielinski (28′ s.t. Ghoulam); Lozano (21′ s.t. Politano), Mertens (21′ s.t. Lobotka), Insigne (23′ p.t. Elmas); Osimhen. All. Gattuso

Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj (19′ s.t. Behrami), Zajc (9′ s.t. Pandev), Pellegrini (9′ s.t. Ghiglione); Pjaca, Destro. All. Maran.

Ammoniti: 45′ s.t. Destro (G), 46′ s.t. Masiello (G); 46′ s.t. Osimhen (N).

Espulsi: ​-

Arbitro: ​Sacchi di Macerata

