Calciomercato Napoli News: lo Spezia vicino a Llorente

Calciomercato Napoli News: Fernando Llorente sembrerebbe vicino allo Spezia. Il club ligure, neopromosso in Serie A, è pronto ad offire allo spagnolo un ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione.

In attesa di capire se la sfida col Genoa, posticipata alle 18:00 di oggi a causa della recente positività al Coronavirus di Mattia Perin, verrà giocata o meno, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si muove sul mercato e pensa ai movimenti in uscita per sfoltire una rosa decisamente troppo ampia. Il nome più caldo in queste ultime ore è sempre quello di Arek Milik che, stando alle voci provenienti dall’Inghilterra, sembrerebbe finito nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti che, dopo Allan, è pronto ad ingaggiare un altro pezzo da 90 della rosa azzurra.

Calciomercato Napoli News: Fernando Llorente vicino allo Spezia.

E se il nome del polacco, come detto, continua a restare sulla bocca di tutti, ci sono anche altri elementi, come ad esempio Fernando Llorente che, consapevoli di essere ormai di troppo dalle parti di Castel Volturno, aspettano ansiosamente di capire quale sarà il proprio futuro. Lo spagnolo, secondo le indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore, sembrerebbe finito nella lista dei desideri dello Spezia di Vincenzo Italiano che avrebbe già fatto sapere all’entourage dell’ex Juventus e Tottenham, di poter garantire al calciatore lo stesso stipendio attualmente percepito a Napoli, vale a dire 2.5 milioni di euro a stagione.

Llorente ci pensa, visto che in Liguria il posto da titolare sarebbe pressoché scontato e anche De Laurentiis parrebbe felice dell’affare. Eventuali sviluppi nella trattativa potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Pertanto non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS