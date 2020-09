Ufficiale, cambia l’orario di Napoli-Genoa: spostata alle 18

Napoli-Genoa era in programma alle 15, allo Stadio San Paolo, ma è stata postecipata per le ore 18.

Il problema è sorto quando, durante i soliti tamponi che vengono effettuati a tutte le squadre di Serie A, è risultato positivo il portiere del Genoa: Mattia Perin.

La società ligure ha dovuto ripetere nuovamente i tamponi alla squadra, per evitare problemi nel caso ci fossero ulteriori positivi. Quindi la Lega ha deciso di postecipare il match, per riuscire a completare tutti i test.

Per ora, aspettando i risultati dei tamponi, la partita non è a rischio rinvio; nel caso vengano trovati ulteriori positivi si potrebbe pensare al rinvio della partita per mercoledì o giovedì; isolando gli eventuali calciatori risultati positivi.

La partita in programma alle 18, potrebbe trovare ulteriori problemi: quelli meteorologici. A quell’ora è previsto,a Napoli, un forte temporale che potrebbe abbattersi sullo stadio napoletano, che oggi per la prima volta post-lockdown sarà riempito da 1000 persone.

L’esordio a Napoli della squadra di Gattuso è messa in pericolo sia dal Covid ma anche dal meteo.

