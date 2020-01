Calciomercato Napoli: Mourinho rivuole Llorente al Tottenham

Calciomercato Napoli: voci di corridoio parlano di un José Mourinho che rivorrebbe Fernando Llorente al Tottenham. Lo spagnolo andrebbe a prendere il posto dell’infortunato, Harry Kane che tornerà solo ad aprile.

La situazione del Napoli, com’è noto ormai da tempo, non è delle migliori. Tra un campionato che appare già compromesso e una situazione legata all’ammutinamento dello scorso novembre che deve ancora risolversi, il club azzurro pensa anche al mercato.

Infatti se da un lato manca solo l’ufficialità per Demme dal Lipsia e Lobotka dal Celta Vigo, dall’altro c’è anche un mercato in uscita che sembra pronto ad attivarsi. Voci di corridoio dell’ultim’ora riferiscono infatti di un José Mourinho che vorrebbe riportare Fernando Llorente al Tottenham.

Gli Spurs, rimasti orfani di Harry Kane, che tornerà solo ad aprile, hanno bisogno necessariamente di un attaccante di peso ed esperienza che dia una mano alla squadra nella seconda parte di campionato.

Il cammino dei londinesi in Premier League infatti non procede granché bene. La squadra si trova attualmente all’ottavo posto in classifica e la sconfitta di ieri sera contro il Liverpool ha allontano ancora di più gli Spurs dal quarto posto del Chelsea che dista ora 9 punti.

Servono i gol e servono subito. Il tecnico portoghese vorrebbe Llorente al Tottenham già ora per sopperire all’assenza di Kane ed il Napoli sembra disposto ad accontentarlo con un prestito fino al 30 giugno. Bisognerà vedere solo la volontà del calciatore che non si è ancora espresso sulla faccenda. Ciononostante, le parti dovrebbero comunque essere molto vicine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA